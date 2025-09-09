Kate Middleton consuma la seva venjança contra Meghan Markle i Buckingham Palace calla

L'ambient a la família reial britànica torna a estar carregat de gestos que diuen més que les paraules. El 8 de setembre, tercer aniversari de la mort d'Isabel II, Kate Middleton va reapareixer
Ho va fer en un acte inesperat i va deixar clar que el seu paper al costat del príncep Guillem continua sent clau a la monarquia. Tot això va succeir mentre el príncep Harry tornava a Londres, cosa que ha augmentat la tensió i les comparacions inevitables
Un retorn carregat de simbolisme
Kate i Guillem van visitar l'Institut de la Dona a Sunningdale. Aquest centre va estar sempre lligat a Isabel II, que el va presidir durant dècades i el va convertir en una de les seves causes més estimades. L'elecció del lloc no va ser casual. La parella de Gal·les va voler retre homenatge a la sobirana en una data marcada pel record i el dol
En un gest inesperat, Kate va decidir sumar-se a última hora a l'agenda del seu marit. La princesa va aparèixer amb un vestit de quadres en tons grisos i bordeus. El detall del seu look no va passar desapercebut, perquè en cada aparició pública envia un missatge calculat. Amb la seva presència, va reforçar la imatge d'unitat al costat de Guillem i va recordar el paper protagonista que ocupa en el futur de la corona
Harry, de tornada a casa
Mentrestant, a només uns quilòmetres, el príncep Harry aterrava a Londres. La seva primera parada va ser la capella de Sant Jordi, a Windsor, on va deixar flors a la tomba de la seva àvia. El gest va ser íntim i solemne, lluny de l'exposició mediàtica, però inevitablement comparat amb l'agenda pública del seu germà i la seva cunyada
El fill menor de Carles III romandrà al Regne Unit durant diversos dies. A més d'honorar Isabel II, assistirà a actes benèfics i reunions vinculades a projectes que manté des d'abans de la seva sortida de la família reial. La seva presència, però, no ha canviat la fredor que el separa del seu germà
El silenci del palau
Guillem i Harry van estar a escassos quinze minuts de distància. Tot i així, ningú espera que es produeixi una trobada entre ells. Les seves diferències continuen marcant la relació i ni tan sols l'aniversari de la reina ha servit de pont
El Palau de Buckingham tampoc ha mogut fitxa. Ni ha confirmat trobades privades ni ha mostrat intenció d'acostar posicions. Carles III manté l'hermetisme, tot i que alguns esperaven un gest simbòlic de reconciliació. Per ara, l'únic evident és la manca de contacte directe entre pare i fill, i la distància insalvable entre els germans
Venjança en silenci
Els analistes veuen l'aparició de Kate com una manera de marcar territori. Davant el retorn de Harry i l'ombra de Meghan Markle, la princesa ha optat per mostrar-se forta, serena i compromesa amb el llegat d'Isabel II. No va necessitar declaracions. La seva simple presència al costat de Guillem en un acte tan carregat de simbolisme va ser suficient
El resultat és clar: Kate Middleton reforça la seva posició dins la família reial en el mateix moment en què Harry torna a ser al país. Una jugada silenciosa, interpretada per molts com una venjança freda, mentre Buckingham Palace observa sense intervenir