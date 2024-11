'Com si fos ahir' del 22 de novembre: La Marta té por

Al capítol d’aquest dijous de ‘Com si fos ahir’ ha tornat la Korinna i ha passat el què havia de passar. El Marc s’ha avançat al Marcel i ha arribat abans a la perruqueria. Després que la noia s’inventés una excusa, ha marxat i han acabat al llit. De moment el Marcel no ho sap però és qüestió de temps que se n’assabenti.

No veurem res d’aquesta trama al capítol de divendres però sí en veurem unes altres tres. A la primera d’elles, la Marta no vol que el Joel vagi sol pel carrer perquè té por de l'Esteve. Ell s’enfada perquè creu que no passarà res i encara s’enfada més quan sap que la Marta ha parlat amb el Quique perquè estigui pendent.

La Isabel finalment l'ha denunciat i anirà a viure a un refugi. El discurs de la Marta ha servit perquè faci el pas. La Marta, en la seva línia habitual, va ser molt dura però tenia tota la raó. L’actitud de la Isabel ha posat en perill el Joel en el passat i si seguia sense denunciar l’Esteve seguia posant en risc al seu fill. La reacció de l’Esteve no es coneix però tard o d’hora n’intentarà fer alguna (encara més) de grossa.

La Gemma reconeix que no pot perdonar l'episodi de l'incendi

També veurem que el Toni li confessa al Miquel que la seva relació de parella és insostenible. Ell li dona part de raó ja que sap que la Gemma és rancuniosa però també li dóna esperances dient-li que tard o d’hora se li passa. El Miquel la coneix molt bé, són molts anys treballant junts i se sap totes les seves sortides. Això sí, mou fitxa li diu a la Gemma que, si no fa alguna cosa, perdrà el Toni per sempre.

| TV3, wowow, XCatalunya

La Gemma en parla amb la Sílvia i li reconeix que no tot es pot perdonar i que no pot oblidar que el Toni la va deixar enrere el dia de l’incendi. També té temps per ‘esbroncar’ la Sílvia, que es fa la víctima. No entén perquè el Francesc no la perdona pel que ella considera una simple relliscada.

La societat familiar tira endavant

Finalment, el Jordi es vol vendre el seu pis per col·laborar amb el negoci de l'edifici i així estar més unit a la Gina. Ara bé, vol tenir-ho tot ben lligat per si més endavant se separen. Una frase que no agrada a la Gina. I per acabar-ho d’adobar, la Lídia es farà càrrec de l'interiorisme. No té bones intencions així que la cosa acabarà malament.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 22 de novembre de 2024?

L’episodi d’aquest divendres començarà a les quatre i set minuts de la tarda i segons la programació oficial de TV3 durarà tres quarts d’hora. Com cada dia, es podrà mirar en directe a la plataforma 3cat i a TV3.