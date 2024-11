Dues actrius de 'Com si fos ahir' recorden el seu pas per 'El cor de la ciutat'

Les sèries de sobretaula de TV3 han esdevingut part fonamental del panorama televisiu català. Aquests programes, com El cor de la ciutat i Com si fos ahir, han sabut connectar amb el públic a través d'històries quotidianes i personatges propers. Han aconseguit un impacte durador, fent que molts dels seus actors i actrius es mantinguin a la memòria dels espectadors. Aquestes produccions han servit com a plataforma per a nombrosos talents, permetent que els seus intèrprets evolucionin i es converteixin en cares familiars per al públic català.

Recentment, dues de les actrius més estimades de Com si fos ahir han recordat amb afecte el pas per la icònica sèrie El cor de la ciutat. Totes dues van coincidir a l'esdeveniment de reunió dels protagonistes d'aquesta última. Es va celebrar a Barcelona per commemorar els 24 anys de la seva estrena, on es van destacar moments icònics de la sèrie. Durant la celebració, van compartir anècdotes de les seves experiències a la sèrie que va marcar una generació. Per a molts va ser la primera telenovel·la catalana que va reflectir amb autenticitat la vida a la ciutat de Barcelona.

La primera actriu, Rosa Boladeras, coneguda pel seu paper actual a Com si fos ahir, va recordar el seu paper a la sèrie de Sant Andreu. Va explicar que va ser una experiència única que la va ajudar a desenvolupar les seves habilitats actorals. Segons va comentar, la sèrie va ser un reflex de la vida urbana, amb trames que abordaven des de conflictes familiars fins a problemes socials que ressonaven entre els televidents. A la reunió, va destacar la importància d'aquell projecte per a la seva carrera. També va destacar que TV3 va ser una gran escola per a tots els que en formaven part. Així mateix, va subratllar el gran companyerisme que existia entre els actors i com aquesta complicitat es traslladava a la pantalla, creant una connexió especial amb el públic.

| TV3

La segona actriu també va tenir paraules emotives en recordar el pas pel cor de la ciutat. Tot i que el seu personatge a la sèrie va ser breu, l'actriu va assenyalar que interpretar Marta va ser una de les millors decisions de la seva carrera. El cor de la ciutat li va obrir les portes del món de la interpretació i també li va permetre conèixer companys i companyes. L'actriu va assenyalar que l'autenticitat de la sèrie va ser el que va fer que esdevingués un fenomen cultural a Catalunya.

Cursa professional d'actors i actrius

Després de la seva participació a El cor de la ciutat, les dues actrius han seguit trajectòries que les han portat a convertir-se en figures reconegudes del panorama televisiu català. La primera ha tingut una carrera plena d'èxits, participant en nombroses produccions de TV3 i consolidant-se com una de les cares més emblemàtiques de la cadena. El seu paper a Com si fos ahir ha estat especialment significatiu, ja que ha permès arribar a una nova generació d'espectadors diferent.

D'altra banda, la segona actriu ha combinat el seu treball a la televisió amb la seva participació al teatre, demostrant una gran versatilitat i un talent indiscutible. Després del seu pas per El cor de la ciutat, ha treballat en diverses sèries i programes. El retorn a la pantalla de la mà de Com si fos ahir ha estat molt celebrat. A hores d'ara, les dues actrius continuen sent referents de la ficció catalana.

La reunió dels protagonistes d'El cor de la ciutat va servir per recordar els moments més importants de la sèrie i també per destacar-ne l'evolució. Aquestes dues actrius són un clar exemple per als joves que s'endinsen al món de la interpretació.