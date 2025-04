La faceta desconeguda de Bruno Farelo, germà de Bad Gyal

Els Farelo són sinònim de talent a Catalunya. Tot i que el cognom ja era conegut des de fa anys gràcies al veterà actor Eduard Farelo, en l'última dècada aquest llinatge s'ha convertit en una autèntica factoria d'estrelles. Primer va ser Bad Gyal, la més gran de cinc germans, qui va irrompre amb força en l'escena musical internacional amb el seu dancehall provocador i empoderat.

Després van arribar les seves germanes petites, com Mushka, una de les artistes catalanes més virals del moment, i recentment també Greta Farelo, que ha presentat el seu primer EP. La família és àmplia i amb perfils molt diferents, però tots tenen en comú una cosa: l'art corre per les seves venes.

El que pocs sabien és que, entre les germanes cantants i el pare actor, hi ha algú més en l'equació: l'únic noi dels cinc germans, fins ara força allunyat del focus mediàtic. No és que no tingués talent, és que simplement havia preferit mantenir-se en un discret segon pla… fins ara.

Perquè durant les vacances de Setmana Santa, el cognom Farelo va tornar a donar que parlar per un esdeveniment nocturn que va tenir com a protagonistes a tots ells, inclosos els seus pares. El nom de l'esdeveniment, que ja ha sonat fort a les xarxes socials: Chapeo Fest.

| ACN, XCatalunya

Chapeo Fest: la festa que va encendre Barcelona

El passat cap de setmana, una sala de l'Eixample barceloní va ser testimoni d'una nit explosiva. Llums, visuals, DJs i desenes de joves ballant sense parar al ritme de reggaeton, dembow, trap i dancehall. Entre ells, ni més ni menys que Bad Gyal —la reina del perreo nacional—, la seva mare Eva Solé —que es va convertir en l'autèntica protagonista de molts stories— i més membres de la família Farelo. Un ambient relaxat, divers i ple d'energia que es va consolidar com alguna cosa més que una simple festa: era clarament un esdeveniment amb segell personal i familiar.

Les entrades es van esgotar. El perfil d'Instagram de l'esdeveniment, @chapeofest, anunciava tot el que es podia esperar: música urbana, llibertat estètica i una consigna clara: “actitud, estil i zero regles a la pista”. Amb un cost de 12 a 15 euros per entrada (inclosa una consumició), la nit es va desenvolupar en un ambient inclusiu i divertit. La família Farelo no només va assistir, sinó que formava part de l'ànima de l'esdeveniment.

La periodista Juliana Canet, copresentadora de Que no surti d’aquí a Catalunya Ràdio, va ser una de les primeres a tirar del fil: qui hi havia darrere d'aquesta festa tan ben organitzada i amb tanta presència de l'univers Farelo? La resposta va ser immediata: amics propers de la família com Nil Virgili (fotògraf habitual de Mushka) o Berta Permanyer (la seva estilista), però també un nom que va sorprendre a molts per la seva discreció fins a la data: el del germà baró de les cantants, Bruno Farelo.

| Instagram, XCatalunya

La sorpresa: Bruno, l'organitzador silenciós

Bruno Farelo, que mai ha mostrat interès pels focus ni ha tingut un perfil mediàtic visible, ha demostrat tenir una vena creativa i empresarial amb molt potencial. I ho ha fet des de les bambolines, sense buscar protagonisme. El seu paper en la creació i organització de Chapeo Fest el posiciona com una figura clau en la consolidació d'un nou espai d'oci nocturn amb identitat pròpia.

Bruno no canta, no actua, ni puja vídeos virals. Però té visió, capacitat de producció i —a la vista està— un do per crear experiències úniques. La seva faceta com a organitzador d'esdeveniments musicals i d'entreteniment el converteix en la peça menys coneguda però igual d'essencial en aquesta família de talents.

Així, mentre les seves germanes brillen a l'escenari, Bruno Farelo comença a deixar empremta amb una altra classe d'art: el de muntar festes memorables. I si la primera edició de Chapeo Fest ha estat una mostra, no hi ha dubte que en vindran moltes més.