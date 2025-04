'Com si fos ahir' del 28 d'abril: El Bolaños la torna a fer grossa

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir del dilluns 28 d'abril arriba amb moments de tensió i embolics personals que prometen complicar encara més les vides dels protagonistes.

En una primera trama, veurem que la Marta segueix molt pendent dels moviments de l'Esteve, conscient que representa una amenaça real per a la seva família. Decidida a resoldre la situació, el vigila discretament i veu com el fan fora de la feina, una situació que pot complicar encara més la inestabilitat emocional i la perillositat d'aquest home.

Sense perdre'l de vista, la Marta decideix seguir-lo per intentar esbrinar les seves intencions reals, tot i que això podria posar-la en risc. Aquesta decisió valenta però arriscada pot desembocar en descobriments alarmants o enfrontaments perillosos amb l'Esteve.

| TV3

La Patri pensa en el Bernat

D'altra banda, la Patri segueix immersa emocionalment en el record del Bernat. Malgrat els intents del Toni petit per apropar-se a ella, no aconsegueix treure's del cap l'impacte que li va causar conèixer el Bernat durant la celebració de l'ONG. Quan l’Andreu parla del Bernat davant del Toni Petit, la Patri fa veure que no el recorda. Paral·lelament, la Naiara viu un moment més dolç i il·lusionant, gaudint de la seva relació cada cop més consolidada amb el Karim, després d’haver superat moments difícils i perillosos junts.

Mentrestant, l'Eugeni continua convertint-se en una figura clau dins les dinàmiques personals de La Barnateca. Després d’haver-se embolicat amb la Cristina, tots dos mantenen una certa complicitat secreta, dissimulant davant la Gemma perquè no es noti aquesta nova relació.

Però la situació és més complicada del que sembla, perquè l’Eugeni comença a mostrar interès per una altra noia, tot i que per motius ben diferents dels que aparenten. Aquesta situació complexa podria generar importants conflictes sentimentals i professionals dins de La Barnateca, especialment si es descobreix aquest joc doble que està duent a terme l'Eugeni.

| TV3

El Bolaños hi torna

Finalment, l’ambient laboral a l'institut també es veu sacsejat per conflictes importants. El Bolaños (Dafnis Balduz) té un fort enfrontament amb l'Adela, provocant un nou conflicte que afecta directament el Quique. D’inici veiem que se’n riu de la directora per una activitat proposada.

Bolaños, de manera hàbil i maliciosa, aconsegueix fer creure al Quique que l'Adela és responsable d'un embolic que, en realitat, podria haver generat ell mateix. El professor és maquiavèlic i era evident que no es donaría per vençut. Vol fer mal, possiblement sense un objectiu clar, simplement fer mal. I el Quique i l’Adela van amb el lliri a la mà.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 28 d’abril de 2025?

El primer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Tindrà una durada de quaranta minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.