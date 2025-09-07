Logo xcatalunya.cat
Gent

Una experta en Família Reial destapa el secret que guarda la princesa Leonor a Múrcia

Una experta en Família Reial ha tret a la llum el secret que la princesa Leonor ha estat guardant a Múrcia

per Cristo Fernández

Leonor ha començat aquesta setmana una de les etapes més exigents i simbòliques de la seva formació castrense. Dilluns passat, Leonor va ingressar a l'Acadèmia General de l'Aire i de l'Espai de San Javier, Múrcia, per cursar el seu tercer i últim any dins del pla de formació militar. Després del seu pas per l'Acadèmia General Militar de Saragossa i la seva experiència naval a l'Escola de Marí, ja sap bé què implica el rigorós entrenament militar.

Tanmateix, aquest any a l'AGA porta amb si un desafiament personal que fins ara s'havia mantingut en secret. La periodista especialitzada en Casa Reial, Nuria Marín, ha estat l'encarregada de revelar aquest aspecte desconegut sobre Leonor. A través del pòdcast Reales y Revueltos i en publicacions a xarxes, Marín ha comentat que sent un “cert respecte” i fins i tot por a volar.

“Aquest serà un curs especialment complicat per a la princesa perquè li fa una mica de por volar”, va assegurar l'experta. Una por que no és menor, tenint en compte que aquest any se centrarà en la formació com a pilot, incloent-hi el maneig del nou model PC21 Pilatus (E-21), nau que pilotarà ella sola.

Leonor tindrà un suport especial a Múrcia

Tot i que en la seva primera jornada a l'AGA Leonor va posar juntament amb l'avió i vestida amb l'uniforme de vol, no es tractava només d'una imatge institucional. Segons ha desvelat Marín, aquest pas ha estat acuradament preparat des de fa mesos.

“A principis d'aquest any, la van portar a San Javier perquè pogués provar i es tranquil·litzés una mica. Llavors ja va provar, va veure de què anava el marro, i almenys ara ja no té aquell cangueli que tenia abans”, va comentar.

Però el secret millor guardat no era només la seva por, sinó el suport especial que rebrà. Segons Marín, Leonor comptarà amb l'ajuda d'una instructora d'excepció: una tinent que és la primera dona pilot d'Eurofighter a Espanya.

Leonor s'enfronta a un dels seus anys més importants a Múrcia

Aquesta oficial serà l'encarregada d'entrenar-la de manera exclusiva, guiant Leonor en un dels reptes més importants de la seva formació. Així, la princesa no només afrontarà les seves pors, sinó que ho farà de la mà d'una pionera en l'aviació militar.

Aquest gest, a més de simbòlic, mostra el ferm compromís de la institució amb la igualtat i l'empoderament femení dins de les Forces Armades. La princesa Leonor, en el seu any més desafiant, no només es forma com a futura cap d'Estat, sinó que també lluita contra les seves pròpies inseguretats.

