Fi a l’exili de Juan Carlos I a Abu Dhabi

Després de cinc anys de discreta residència a Abu Dhabi, el rei emèrit Juan Carlos I ha decidit tancar aquest capítol de la seva vida i traslladar-se a Portugal, país que ha escollit com a destí final. Als seus 88 anys, el monarca cerca un lloc més proper a Espanya per passar els seus últims dies, tot i que sense tornar a la seva terra natal.

Una fugida de cinc anys

L'agost de 2020, Juan Carlos I va abandonar Espanya enmig d'investigacions per presumptes irregularitats financeres, establint-se a Abu Dhabi. Durant la seva estada a l'illa privada de Zaya Nurai, va gaudir d'una vida de luxe, però també de solitud i limitacions físiques.

Amb el pas del temps, la seva salut s'ha anat deteriorant, i la distància amb la seva família i amics a Espanya s'ha fet cada cop més difícil de suportar.

Ara, l'emèrit ha decidit traslladar-se a Portugal, específicament a zones com Cascais o Estoril, llocs que ja van acollir membres de la família Borbó durant el franquisme i on ell també va residir en la seva joventut.

Aquesta decisió li permetrà estar més a prop de les seves filles i amics establerts en territori espanyol, facilitant els continus viatges a Sanxenxo i les revisions mèdiques a Vitòria.

Reaccions a la notícia

Tot i que no hi ha hagut cap comunicat oficial per part de la Casa Reial, fonts properes al monarca han confirmat la seva intenció d'establir-se a Portugal. Tanmateix, el seu fill, el rei Felipe VI, ha posat condicions per no oposar-se al trasllat, com la retirada de la demanda contra Miguel Ángel Revilla. Les negociacions entre pare i fill no han estat fàcils, i tots dos han mostrat postures fermes en les seves respectives posicions.

L'elecció de Portugal com a destí final també ha generat debat al voltant de les implicacions fiscals de la seva fortuna. En establir la seva residència en un país de la Unió Europea, Juan Carlos I podria enfrontar-se a noves obligacions fiscals i a un major escrutini sobre l'origen dels seus béns.

Mentrestant, el rei emèrit continua treballant en les seves memòries, titulades "Réconciliation", que s'espera que es publiquin properament. En elles, abordarà aspectes de la seva vida personal i professional, incloent-hi el seu paper en la transició democràtica d'Espanya i els errors comesos durant el seu regnat.

Destí peninsular

La decisió de Juan Carlos I de traslladar-se a Portugal marca un nou capítol en la seva vida, allunyant-se de l'exili daurat a Abu Dhabi per apropar-se a les seves arrels i a la seva família. Tanmateix, les tensions amb la Casa Reial i les qüestions fiscals encara per resoldre podrien complicar la seva retirada en terres lusitanes.

Serà Portugal el refugi definitiu per al rei emèrit, o sorgiran nous obstacles en el seu camí cap a una vida més tranquil·la i propera al seu entorn familiar? Tenint en compte els antecedents familiars, tot pot passar.