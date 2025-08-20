Excés de confiança d’un madrileny a First Dates: espòiler, surt malament

Al restaurant més famós de Cuatro, un madrileny va arribar convençut que l'amor l'esperava entre espelmes i càmeres. La seva seguretat desbordant va cridar l'atenció des de la barra, fins i tot abans del primer brindis amb la seva cita. El que va venir després recorda que la televisió premia el carisma, però penalitza l'arrogància mal calibrada. Òscar va desarmar tothom amb una frase digna de trending topic: ho va mostrar afirmant que és guapo, si bé encara no s'ho creu.
“Sé que soc guapo”
Ell va reconèixer que no és un bon partit perquè no sap vendre's. També va confessar una estafa de 2.600 euros en aplicacions de cites. Davant seu, Sonia, orientadora laboral gaditana, va contenir el somriure fins a deixar anar una valoració taxativa: no el veia precisament “guapet”. L'ambient va derivar en rialles nervioses i en un ball amb “Sex Bomb” on un problema de pantaló va afegir més vergonya que romanç.
Hi va haver conversa sobre aficions, feina i expectatives, encara que la sintonia emocional mai va acabar d'aparèixer entre tots dos. Van ballar al reservat, el gest clàssic que sol desbloquejar els romanços tímids, però ningú va veure espurnes reals allà. En la decisió final, ell va demanar una segona cita amb il·lusió, i ella va contestar que preferia seguir camins separats. L'escena es va tancar amb educació, encara que va deixar el missatge que la seguretat s'ha de sostenir amb química i reciprocitat.
De la patacada elegant al debat sobre red flags
El riure de Sonia quan va sentir l'elogi propi d'Òscar va recórrer el plató i es va convertir en clip compartit en segons. El programa va difondre el moment als seus canals i els comentaris van oscil·lar entre la ironia i el consell sentimental raonable. Molts usuaris van assenyalar que l'autenticitat resulta atractiva, però presumir sense connexió prèvia sol aixecar defenses automàtiques. El compte oficial de First Dates va alimentar la conversa amb talls del programa i patacades educades que tornaven a encendre el fenomen viral.
A la mateixa tanda d'emissions es va viure una altra discussió molt comentada, quan una polsera amb la bandera va provocar un sonor “red flag”. Aquest clip va obrir un debat paral·lel sobre identitats, símbols i compatibilitats, demostrant que el programa segueix llegint el pols social. Tots dos moments reforcen una idea senzilla: els signes que cadascú porta a la taula rarament passen desapercebuts.
Lliçó d'autoestima televisada
El cas d'Òscar no és un cas aïllat a First Dates, on la confiança mal mesurada sol desinflar-se al primer contrast real. Dies enrere, un altre solter va sostenir que ningú l'havia anomenat lleig mai, i va acabar retratat de presumptuós al plató. L'hemeroteca recent del programa acumula ensopegades similars, com el madrileny que va demanar perdó per menjar com un porc. El patró es repeteix: si el relat personal no encaixa amb la percepció de l'altra persona, el romanç no arrenca.