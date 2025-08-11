Escàndol a la tele: La seva dona té Alzheimer i busca una nova parella a First Dates

La nit va començar com tantes altres al restaurant més televisiu. Riallades nervioses, cartes de vi i promeses de segones oportunitats. Però va ser suficient una frase perquè l'ambient canviés de cop i la cita es convertís en tema nacional. L'episodi, emès a començaments d'agost, ja recorre xarxes i tertúlies amb un dilema que incomoda i emociona a parts iguals.
El protagonista és un vidu de la rutina i fidel al romanticisme. La sorpresa va arribar quan, en presentar-se, va explicar la seva situació personal. La taula va deixar de ser un joc de seducció per convertir-se en un mirall de preguntes que molts prefereixen no mirar.
La confessió de Francisco que va descol·locar Helena
Francisco, 87 anys, va arribar a “First Dates” assegurant que no suporta la solitud. Ha passat per quatre matrimonis i es defineix com a “animal de parella”. La seva esposa actual, va explicar, viu des de fa un any en una residència perquè pateix Alzheimer i els metges desaconsellen la convivència a casa.
Per això, va dir amb calma que va decidir tornar a intentar-ho en l'amor. Ho va explicar com qui ha assajat la frase mil vegades abans d'atrevir-se a pronunciar-la en veu alta. La reacció de la seva cita, Helena, va ser immediata. Ella havia arribat il·lusionada, però la paraula “casat” va canviar els seus plans.
Després de la sorpresa inicial i amb l'ambient cordial, va marcar una línia clara. Primer els papers i després romanç. No va voler continuar si ell no resolia la seva situació legal, però la tensió va créixer quan Francisco va insinuar veure's fora del programa. La seva companya va mantenir el no, amb educació i fermesa.
Carlos Sobera va intervenir, amb la seva perícia habitual, preguntant el que tothom pensava. El presentador va escoltar l'explicació de Francisco, que va insistir que els seus fills donen suport a la seva felicitat i que no vol seguir sol. El restaurant, ja en silenci, va entendre que la cita havia creuat el territori de l'íntim.
El vídeo es va fer viral i les xarxes van convertir la cita en un plebiscit emocional
El clip va córrer per Instagram i X en qüestió d'hores. En un reel molt compartit se sent Francisco explicar per què segueix “casat” mentre busca companyia. El fragment, breu i contundent, va disparar els comentaris. Uns li retreuen “substituir” la seva esposa.
Altres empatitzen amb la solitud, el desgast del cuidador i la duresa de l'Alzheimer. Poques vegades “First Dates” havia dividit tant. Mitjans especialitzats van retratar el xoc amb detall. Van subratllar la frase que va encendre la metxa i la negativa d'Helena a seguir endavant mentre ell no reordenés la seva vida civil.
El programa ha provat altres fórmules de relació, però la malaltia pel mig introdueix una dimensió ètica complexa. Aquí no parlem d'un triangle pactat, sinó d'un vincle truncat per la memòria que s'apaga.
Segona oportunitat o punt final
La televisió, tantes vegades acusada de frivolitat, aquesta vegada va obrir una conversa adulta. La de la fidelitat quan la ment malalta esborra la biografia compartida. Amb l'Alzheimer com a teló de fons, posava en debat on acaba el deure quan hi ha una patologia que desarma famílies i trenca rutines sense demanar permís.
De la taula no en va sortir un “sí, vull”, sinó un avís. Si Francisco vol avançar amb Helena, haurà de resoldre abans el seu estat civil. Si es retroben, serà amb normes noves. Si no, quedarà com un d'aquells episodis que obliguen a mirar més enllà de l'entreteniment i pensar en com cuidem, com estimem i com ens acomiadem