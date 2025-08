Ingredients molt senzills: Karlos Arguiñano t’ensenya a preparar les postres ideals

per Duna Costa

Fa només unes setmanes, el xef Karlos Arguiñano va tornar a sorprendre la seva audiència amb una recepta gairebé màgica. Les postres que combinen frescor, senzillesa i sabor en només cinc ingredients: la combinació perfecta per a l'estiu. A poc a poc, aquesta proposta ha anat guanyant protagonisme a les xarxes socials i programes culinaris, convertint-se en tendència postpandèmia per refrescar les sobretaules sense complicacions.

El sandvitx gelat que causa sensació

En un programa recent de Cocina Abierta, Arguiñano va presentar una versió casolana de sandvitx gelat de nata i xocolata. La recepta només requereix cinc ingredients: galetes rectangulars, gelat de nata, xocolata negra, crocant d'ametlla i fulles de menta com a opcional. El procediment és senzill: formar vuit sandvitxos amb gelat entre dues galetes, congelar, cobrir parcialment amb xocolata fosa i crocant i tornar a congelar mitja hora més.

Des de la seva emissió el 29 de juny de 2025, la idea s'ha compartit massivament a xarxes com TikTok i Instagram, on nombrosos usuaris mostren com reprodueixen la recepta en família.

| XCatalunya, Karlos Arguiñano, OcusFocus

Declaracions oficials i reaccions del xef

Arguiñano va explicar al programa que el més important és treure el gelat del congelador uns 30 minuts abans perquè sigui modelable. Amb aquest truc aconsegueix muntar els sandvitxos amb facilitat i evitar que s'esfondrin. A més, va recomanar el bany Maria o microones per fondre la xocolata, insistint que la recepta es pot fer sense necessitat d'eines professionals.

A les xarxes oficials del programa s'han vist comentaris positius destacats. “Ideal per cuinar amb nens” o “les postres més estiuenques i accessibles”, mencionaven alguns usuaris, reforçant el seu caràcter familiar i econòmic.

La trajectòria d'Arguiñano fins a aquest sandvitx

Aquest no és un cas aïllat en la trajectòria del cuiner. La seva predilecció per receptes senzilles i refrescants ja és famosa: mousse de nectarina, gelat de plàtan i cafè, granissats de síndria o iogurt i fruites, sempre pensats per combatre la calor, amb pocs ingredients i sense complicar-se.

| Antena 3, Canva

Així mateix, fa uns mesos va adaptar un arròs amb llet tradicional en versió vegana utilitzant llet vegetal i coulis de gerds, una altra mostra del seu compromís amb el que és accessible i actual.

La fórmula de l'èxit és clara: punt de frescor, execució ràpida i un efecte visual atractiu que convida a compartir-lo. La combinació de xocolata i crocant aporta textura cruixent, mentre que el gelat de nata ofereix suavitat cremosa. Arguiñano demostra un cop més que la cuina pot ser accessible i deliciosa. Sense complicacions, sense eines sofisticades i utilitzant ingredients que gairebé tothom té a mà.