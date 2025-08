El rumor estrany que els Borbons fan córrer sobre Iñaki Urdangarin

La vida d'Iñaki Urdangarin a Vitòria, al costat de la seva parella Ainhoa Armentia, semblava el capítol final d'una història de redempció. Un nou començament lluny del soroll mediàtic, de l'escàndol del cas Nóos i del seu polèmic divorci de la Infanta Cristina. Tanmateix, rere la façana de passejades tranquil·les i rutines de gimnàs, s'hi amaga una realitat molt més fosca que ha començat a filtrar-se, curiosament, des de l'entorn de la que un dia va ser la seva família política: els Borbons.

Un murmuri constant que parla d'un home que, simplement, ja no és qui era. La preocupació ha escalat a tal nivell que ni la distància imposada pel divorci ha pogut contenir-la, especialment per part d'una Infanta Cristina que observa amb neguit el suposat deteriorament del pare dels seus quatre fills.

De l'esportista d'elit a l'ombra de la desconfiança

Segons informa El Nacional, qui coneix Iñaki Urdangarin des de fa anys el descriu avui com una persona "apagat". El pas per la presó de Brieva no només li va costar el matrimoni i la reputació; li va arrabassar també la seguretat i el carisma que el van convertir en una figura molt popular. La premsa el va arribar a catalogar com el gendre perfecte. Fonts molt properes al seu entorn asseguren que durant la condemna va patir un col·lapse emocional del qual mai no s'ha recuperat del tot.

Aquest canvi seria palpable en el seu dia a dia. Tot i que intenta mantenir una aparença de normalitat a Vitòria, el seu comportament s'ha tornat cada cop més erràtic i solitari. Es mostra melancòlic, reservat i, sobretot, desconfiat. Els seus fills, Juan, Pablo, Miguel i Irene, són els principals testimonis d'aquesta transformació.

Un clar exemple d'aquesta nova actitud va tenir lloc fa uns mesos a Barcelona, quan va reaccionar amb una inusitada violència verbal davant la presència d'uns fotògrafs. Un rampell impensable en l'Urdangarin d'abans, que evidencia una metxa molt curta i un estat d'ànim fràgil.

La Infanta Cristina i els seus fills, alarmats per la seva deriva

Segons aquestes informacions, la situació hauria arribat a un punt crític. La Infanta Cristina es manté constantment informada a través dels seus fills i el que escolta la té, segons el seu cercle, "seriosament preocupada". La processó va per dins, i el benestar del pare dels seus fills continua sent una prioritat per a ella. Fins i tot el rei Joan Carles I, en converses privades, ha manifestat la seva inquietud per l'estat del seu exgendre, un senyal inequívoc que la situació és greu.

Cal recordar que el rei emèrit espanyol sempre havia tingut bona relació amb Urdangarin. Els seus caràcters eren similars i tenia una relació més fluida que la que mantenia amb Jaime de Marichalar. No obstant això, Joan Carles I el va deixar caure quan el cas Nóos tot i que havia estat ell qui l'havia animat a iniciar el projecte.

Religiositat extrema i sensació de ser vigilat

Però hi ha dos factors que han disparat totes les alarmes. El primer és la seva creixent obsessió religiosa. El que va començar a la presó com un refugi espiritual en la fe, s'ha convertit amb el temps en una fixació gairebé excessiva. Parla de religió de manera constant i va a missa amb una freqüència que ha contribuït al seu aïllament social.

El segon, i potser més preocupant, és la sensació de persecució que sembla haver-se instal·lat en la seva ment. Algunes fonts afirmen que Urdangarin creu ser vigilat per persones de l'entorn del rei emèrit, una paranoia que ha posat en alerta màxima Cristina i els seus fills. Saben que aquest sentiment d'estar permanentment espiat no és un senyal saludable.

Iñaki no hauria sol·licitat ajuda professional i no reconeix la profunditat de la seva crisi. Tanmateix, el seu deteriorament és evident per a tots els que l'envolten. La pregunta que ara ressona en el seu cercle més íntim és si la Infanta Cristina farà un pas endavant per intervenir o si es mantindrà al marge, observant amb impotència com l'home amb qui va compartir la seva vida s'apaga lentament.

Qui segur que no mourà un dit és Felip VI. Tot i que en el passat havia tingut bona relació amb el seu cunyat, Letícia Ortiz va ordenar trencar tota relació quan va esclatar el cas Nóos. Això també va provocar un distanciament de l'actual monarca amb la seva germana Cristina i, en conseqüència, amb els seus nebots Urdangarin Borbó.