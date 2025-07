Letizia Ortiz se surt amb la seva: Juan Carlos I no aconsegueix la foto desitjada

L'agenda de la Família Reial mai deixa indiferent. Aquest cap de setmana, Galícia s'ha convertit en l'inesperat escenari d'una de les escenes familiars més comentades de l'any. Tot el focus mediàtic estava posat en la possible imatge de la reconciliació: Don Juan Carlos I i la seva neta, la Princesa Leonor, compartint pla després de mesos d'especulacions sobre la fredor en les seves relacions.

Tanmateix, aquesta esperada fotografia no s'ha produït. El que ha passat a Sanxenxo i Marín aquests dies no només retrata el moment actual de la família Borbó, sinó que reobre el debat sobre el pes de les decisions de la reina Letizia en els moviments públics i íntims de la institució.

La retrobada impossible entre avi i neta a Galícia

La visita del Rei Emèrit a Espanya, la quarta des de principi d'any, començava dijous passat. Amb perfil baix i sense posar-se al timó del seu estimat Bribón, Don Joan Carles tornava a refugiar-se a Sanxenxo, terra d'amistats fidels i escenari de nombroses anècdotes nàutiques. Mentrestant, l'atenció de mitjans i seguidors de la Casa Reial se centrava en l'arribada imminent de Leonor a Marín, després de culminar la seva formació militar a bord del Juan Sebastián de Elcano.

| Instagram, Casa Real

Les expectatives estaven servides: avi i neta separats només per la Ria de Pontevedra i una breu distància en cotxe. Les xarxes socials s'omplien de missatges especulant amb la imminent trobada. Però, lluny de produir-se aquest moment històric, la cronologia va acabar amb Don Joan Carles marxant cap a l'aeroport de Vigo, gairebé a la mateixa hora en què el vaixell de Leonor atracava a Marín. Fonts properes a l'organització asseguren que no hi va haver cap intent real d'acostament, i que la coincidència d'agendes va ser, en el millor dels casos, una casualitat acuradament gestionada.

Gestos públics i senyals privats: la posició de Letícia Ortiz

Si bé Don Joan Carles va rebre la visita de la seva filla, la infanta Elena, i va gaudir de la complicitat habitual al voltant de Pedro Campos, la gran absència va ser la imatge amb la seva neta. Algunes fonts de premsa i en els comentaris de cronistes especialitzats ressona la mateixa conclusió: la mà de la reina Letícia és cada cop més visible en l'organització i blindatge dels passos públics de Leonor.

No és la primera vegada que s'evita la fotografia entre l'Emèrit i l'hereva. Des de la Zarzuela, el silenci és absolut, però qui coneix els detalls de la institució assenyalen que, lluny de ser un accident, la no coincidència és el resultat d'una estratègia molt definida. Letícia, sempre atenta a la reputació de la princesa i a la imatge de modernitat i regeneració que la Casa Reial vol projectar, hauria vetat qualsevol acostament visible, conscients del simbolisme que una simple instantània podria tenir en plena nova etapa per a la monarquia.

| ¡Hola!, XCatalunya, The Times

A les xarxes socials, la conversa no ha parat. Usuaris de X (abans Twitter) i analistes televisius han remarcat la fredor entre branques de la família, mentre d'altres apunten al poc marge de maniobra que té Don Joan Carles en els seus viatges a Espanya, sempre envoltat del seu cercle més lleial, però lluny del nucli institucional.

Les lectures polítiques i el futur de la imatge de la Casa Reial

Aquesta desavinença ha servit per avivar el debat sobre la relació real, tant personal com institucional, entre les dues generacions de Borbons. A diferència de la imatge somrient al costat de la infanta Elena, el mutisme al voltant de Leonor confirma que els gestos i les fotos són avui més importants que mai en l'estratègia de comunicació reial. La presència de Letícia com a figura clau rere bastidors s'ha convertit, de nou, en el secret de domini públic de la cort mediàtica.

Tot i que alguns mitjans han especulat amb un futur acostament, la realitat és que la distància entre avi i neta s'amplia cada vegada que es perd una oportunitat com la d'aquest cap de setmana. La foto desitjada per Don Joan Carles no s'ha produït, i amb ella, s'esvaeix per ara qualsevol imatge de normalitat o reconciliació total a la família reial.

| Casa Real, XCatalunya

La pregunta és clara: serà aquest l'últim intent de Don Joan Carles per recuperar terreny familiar, o som davant d'una nova era on la generació de Leonor, dirigida per Letícia, marca definitivament les regles del relat institucional? De moment, la família reial segueix donant titulars i deixant a l'opinió pública pendent d'aquesta trobada que, un cop més, s'ha escapat per ben pocs minuts.