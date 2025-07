El plat d’estiu més senzill de Carme Ruscalleda: «Només cal...»

per Duna Costa

Carme Ruscalleda, la llegendària xef catalana, ha tornat a sorprendre els qui la segueixen amb una proposta fresca, saludable i sorprenentment senzilla. En ple mes de juliol, l'estrella de la cuina mediterrània ha sentenciat: “només cal triturar molt bé els ingredients”.

La creació: sopa freda de préssec

Ruscalleda proposa una crema freda basada en préssecs grocs de la DO Lleida. Segons la seva explicació, n'hi ha prou amb pelar, tallar i triturar juntament amb iogurt natural —o una nata lleugera— i un toc de mel. Després, es refrigera com a mínim una hora i, a l'hora de servir, s'hi afegeix decoració funcional. S'hi posen unes gotes de iogurt extra, menta picada i fins i tot encenalls de pernil cruixent per contrastar dolç i salat.

Aquest plat encarna perfectament la seva filosofia: senzillesa, producte de proximitat i equilibri nutricional. El préssec, amb un 90 % d'aigua i només 26 kcal per cada 100 g, aporta frescor i hidratació ideals per a l'estiu Crònica Global.

Elogis a les xarxes socials

Pocs dies després de la publicació de la recepta, Instagram i Facebook bullien amb comentaris positius. Aficionats a la cuina veneren la seva versatilitat: “fàcil, ràpida i nutritiva”, destacaven. Diversos perfils especialitzats en gastronomia a Catalunya van celebrar aquest enfocament amb ingredients locals i preparació sense complicacions, en línia amb el corrent slow food.

A X va ressonar especialment la recomanació de triar ingredients madurs i de qualitat. Aquest consell coincideix amb altres trucs que Ruscalleda ha donat aquesta temporada, en què subratlla la importància dels tomàquets madurs a l'estiu i adverteix sobre evitar additius innecessaris.

La visió d'una referent culinària

Amb set estrelles Michelin en la seva trajectòria, Ruscalleda és una veu de pes en la gastronomia. Criada al Maresme, sempre ha apostat pel quilòmetre zero, sense artificis, adaptant la cuina catalana amb tocs moderns.

A més, els darrers anys s'ha bolcat en la divulgació de la nutrició i els hàbits saludables. Aquesta recepta de préssec encaixa a la perfecció en el seu objectiu d'ensenyar a cuinar des de casa amb consciència.

Context nutricional i emocional

Més enllà de ser una crema d'estiu, el seu valor rau en l'equilibri. El plat hidrata, aporta vitamines i resulta saciant sense recórrer a greixos pesants. També ofereix un punt emotiu: la nostàlgia dels préssecs d'estiu, un clàssic d'infantesa per a molts, acompanyat d'un gir modern amb el iogurt o la nata.

Aquest plat també encaixa amb la recent campanya de Ruscalleda per fomentar la cuina casolana i l'educació alimentària. La xef insisteix que és essencial transmetre a les noves generacions el gust per cuinar amb productes frescos, com ha repetit en fòrums i mitjans especialitzats.

Funciona també entre els més petits

La dolçor natural del préssec, barrejada amb la textura cremosa del iogurt, resulta atractiva per a adults i infants, fet que Ruscalleda esmenta en la seva presentació. A més, la seva senzillesa converteix aquest plat en una eina ideal perquè les famílies recuperin l'hàbit de cuinar plegats, sense sentir que requereixen habilitats professionals.

Carme Ruscalleda regala una pràctica. La pràctica de preparar quelcom saborós amb pocs passos, ingredients naturals i una visió conscient. En una era on prima la rapidesa, aquesta sopa freda insisteix en l'essencial: sabor, producte, salut i gaudi. Amb ingredients de temporada i un missatge clar sobre la cuina responsable, aquest plat és ideal per hidratar-se i gaudir de la gastronomia.