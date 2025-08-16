La gran notícia de Judit Mascó als seus seguidors

Judit Mascó, un dels rostres més icònics i estimats de Catalunya, ha mantingut en suspens els seus seguidors durant les darreres setmanes. La serenor que habitualment transmet el seu somriure es va veure enterbolida per un inesperat contratemps de salut.
Un incident que la va obligar a prémer el botó de pausa en la seva atapeïda agenda professional. Tanmateix, fidel al seu esperit optimista, la model ha estat l'encarregada de portar la calma i compartir una actualització sobre el seu estat. La notícia ha suposat un alleujament per a tots els que admiren la seva trajectòria i la seva qualitat humana.
Un inesperat revés a la pista de tenis
Tot va passar fa aproximadament un mes, en un escenari tan quotidià com una pista de tenis. El que prometia ser una jornada esportiva i d'oci va acabar de la manera més abrupta per a la model. En un mal gest, va patir una greu lesió que va requerir atenció mèdica immediata.
Ella mateixa va comunicar el que havia passat a través de les seves xarxes socials, compartint una imatge des de l'hospital que va generar una lògica preocupació. "Jugant a tenis, trencament del tendó d'Aquil·les", va escriure per contextualitzar. En la mateixa publicació, Mascó confirmava que ja havia estat intervinguda quirúrgicament. Tot havia anat bé, anticipant un procés de recuperació que exigiria paciència.
La "bota motomami" com a símbol d'una recuperació lenta però segura
Després de diverses setmanes d'un silenci dedicat a la seva convalescència, Judit Mascó ha reaparegut al seu perfil d'Instagram amb el missatge que tothom esperava. La model ha compartit una imatge en què se la veu serena, asseguda en una terrassa i amb la cama immobilitzada per una bota ortopèdica que ella mateixa ha batejat amb humor com la seva "bota motomami".
Amb aquest gest, demostra que no ha perdut ni una engruna del seu característic bon humor. "Gairebé un mes de l'operació i animada amb la meva bota i la rehabilitació", explicava als seus seguidors. A més, va detallar que se sotmet a teràpia tres cops al dia, una disciplina que evidencia el seu compromís total amb la seva millora.
Una onada d'afecte del món de la moda i l'esport
Les reaccions al seu incident no es van fer esperar, demostrant l'enorme afecte que desperta entre els seus companys de professió i amics. Des del primer moment, la seva publicació es va omplir de missatges de suport. Figures del món de la moda com Nieves Álvarez o Laura Sánchez li van enviar ànims i paciència.
També rostres coneguts de la televisió com Jesús Vázquez van voler desitjar-li una recuperació ràpida. Fins i tot l'extenista Álex Corretja, gran coneixedor d'aquest tipus de lesions esportives, li va enviar un missatge d'encoratjament.
La model s'ha mostrat profundament agraïda per aquesta onada d'afecte, agraint de tot cor tots els bons desitjos rebuts.
En definitiva, aquesta actualització és un clar reflex de la fortalesa i l'actitud positiva de Judit Mascó davant l'adversitat. Encara que el camí és lent, com ella mateixa admet, cada pas en la seva rehabilitació és una victòria. El món de la moda espera amb paciència el retorn d'una de les seves figures més emblemàtiques, el somriure de la qual ja es prepara per tornar a brillar amb més força que mai a les passarel·les.