Entrem a l’espectacular casa de l’Aitana: veïna de David Bisbal

Aitana feia mesos que deixava pistes discretes sobre el seu nou refugi madrileny, entre entrevistes, docussèries i fotos molt cuidades a les xarxes socials. Res no era casual, menys encara l'espai per crear i protegir la seva intimitat sense renunciar al ritme d'una superestrella. El moviment tenia una altra lectura mediàtica potent, perquè el barri on es va traslladar també presumeix de veïns cèlebres. La cantant catalana va decidir instal·lar-se en una urbanització amb discret blindatge i serveis de luxe, molt lluny del bullici del centre.
Seguretat, natura i un veïnatge de primer nivell
La nova residència d'Aitana és a Ciudalcampo, al nord de Madrid, entre San Sebastián de los Reyes i Colmenar Viejo, amb un entorn verd. Allà la privacitat mana, amb control d'accessos, parcel·les àmplies i silenci garantit fins i tot per a agendes impossibles. Comparteix urbanització amb David Bisbal, que també hi va fixar la seva llar familiar per la tranquil·litat de la Cuenca Alta del Manzanares. La proximitat converteix tots dos en “veïns” il·lustres de la mateixa zona residencial.
Piscina, estudi i art a casa
Diverses cròniques assenyalen que l'artista va adquirir l'habitatge cap a finals de 2022, amb una operació propera als 800.000 euros, reforma a part. El moviment va reforçar la seva imatge de celebritat consolidada i molt estratègica. Les imatges difoses mostren una casa de tres plantes amb gran jardí, piscina i espais pensats per treballar sense sortir de casa. Un d'aquests és l'estudi de gravació insonoritzat.
La distribució generosa supera els sis-cents metres construïts sobre una parcel·la propera als 2.700 metres, xifres poc habituals fins i tot per a mansions mediàtiques. L'interior abraça un minimalisme càlid amb formigó vist, finestrals i un icònic sofà verd sota art contemporani. El resultat és un habitatge d'autor que funciona com a refugi creatiu, ideal per escriure melodies de matinada o assajar sense molestar. L'estètica brutalista exterior contrasta amb detalls pop que ja han encès converses en comunitats de fans.
De Dehesa de la Villa al seu present blindat
Aitana va vendre el seu xalet de Dehesa de la Villa per al voltant d'un milió i mig, tancant etapa personal i professional. La maniobra va donar oxigen logístic a una agenda que cada temporada exigeix més focus i més tranquil·litat domèstica. A la seva docussèrie “Metamorfosis” l'artista va obrir una petita finestra a la seva vida privada, cuidant enquadraments i controlant el relat. Aquest equilibri entre proximitat i distància explica per què la seva casa interessa, però no es desvetlla del tot.
Alhora, va tancar rumors recurrents sobre trasllats i fiscalitat, subratllant que viu a Madrid i tributa a Espanya. Amb tot, compta amb habitatge per a estades puntuals als Estats Units. La claredat del missatge va tallar especulacions que es repetien amb insistència a cada catifa vermella. La casa d'Aitana confirma un moment de maduresa artística i personal, amb veïnatge d'altura i un perímetre professional ordenat per a la seva pròxima etapa.