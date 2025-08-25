Entramos en la espectacular casa de Aitana: Vecina de David Bisbal

Aitana llevaba meses dejando pistas discretas sobre su nuevo refugio madrileño, entre entrevistas, docuseries y fotos muy cuidadas en redes sociales. Nada era casual, menos aún el espacio para crear y proteger su intimidad sin renunciar al ritmo de una superestrella. El movimiento tenía otra lectura mediática potente, porque el barrio al que se mudó también presume de vecinos célebres. La cantante catalana decidió instalarse en una urbanización con discreto blindaje y servicios de lujo, muy lejos del bullicio del centro.

Seguridad, naturaleza y un vecindario de primer nivel

La nueva residencia de Aitana está en Ciudalcampo, al norte de Madrid, entre San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, con acceso rápido y un entorno verde. Allí la privacidad manda, con control de accesos, parcelas amplias y silencio garantizado incluso para agendas imposibles. Lo noticioso es que comparte urbanización con David Bisbal, que también fijó allí su hogar familiar por la tranquilidad y el paisaje del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. La proximidad convierte a ambos en “vecinos” ilustres de la misma zona residencial.

Piscina, estudio y arte en casa

Diversas crónicas señalan que la artista adquirió la vivienda en torno a finales de 2022, con una operación cercana a los 800.000 euros, reforma aparte. El movimiento reforzó su imagen de celebridad consolidada y muy estratégica. Las imágenes difundidas muestran una casa de tres plantas con gran jardín, piscina y espacios pensados para trabajar sin salir de casa. Uno de ellos es el estudio de grabación insonorizado.

| El Mundo

La distribución generosa supera los seiscientos metros construidos sobre una parcela cercana a los 2.700 metros, cifras poco habituales incluso para mansiones mediáticas. El interior abraza un minimalismo cálido con hormigón visto, ventanales y un icónico sofá verde bajo arte contemporáneo. El resultado es una vivienda de autor que funciona como refugio creativo, ideal para escribir melodías de madrugada o ensayar sin molestar. La estética brutalista exterior contrasta con detalles pop que ya han encendido conversaciones en comunidades de fans.

De Dehesa de la Villa a su presente blindado

Antes de este cambio, Aitana vendió su chalet de Dehesa de la Villa por alrededor de millón y medio, cerrando etapa personal y profesional. La maniobra dio oxígeno logístico a una agenda que cada temporada exige más foco y más tranquilidad doméstica. En su docuserie “Metamorfosis” la artista abrió una pequeña ventana a su vida privada, cuidando encuadres y controlando el relato. Ese equilibrio entre cercanía y distancia explica por qué su casa interesa, pero no se desvela del todo.

A la vez, zanjó rumores recurrentes sobre traslados y fiscalidad, subrayando que vive en Madrid y tributa en España. Aun así, cuenta con vivienda para estancias puntuales en Estados Unidos. La claridad del mensaje cortó especulaciones que se repetían con insistencia en cada alfombra roja. La casa de Aitana confirma un momento de madurez artística y personal, con vecindario de altura y un perímetro profesional ordenado para su próxima etapa.