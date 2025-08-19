Aitana i Plex de vacances en un destí idíl·lic: Què han fet

Aitana i Plex han activat el radar del cor amb una escapada que pocs pensaven narrar en temps real. Les pistes arriben sense estridències, un mosaic de gestos i llocs que dibuixa millor la història que qualsevol posat pactat.
Un viatge a Bali amb escala a Dubai
La parella va ser vista a l'aeroport de Dubai abans d'aterrar al sud-est asiàtic, destinació escollida per al seu descans. Ni Aitana ni Plex han publicat cap àlbum de viatge, i són els fans qui estan aportant les imatges més reveladores de l'itinerari. Les primeres referències daten de principis d'agost, quan diversos perfils van detectar la seva escala i el trajecte posterior cap a Indonèsia. Des de llavors, la destinació idíl·lica s'ha reconstruït amb fragments, com si la parella volgués deixar que les imatges parlessin soles.
Una travessia en vaixell cap a Komodo
L'últim gran indici va arribar des d'un vídeo que situava la parella a bord d'un vaixell rumb a l'illa de Komodo. L'estampa, filtrada per comptes especialitzats, encaixa amb les històries prèvies de l'artista gravades des de la proa i mar en calma. Fora de l'aigua, Aitana i Plex van passejar entre parades artesanals, aquesta vegada de la mà, gest que confirma química i normalitat quotidiana.
A més, tots dos comparteixen plans amb un grup d'amics i influencers, detall que explica l'alternança entre moments íntims i excursions en colla. A l'illa també es mouen amb altres creadors, entre ells Archie Ted i Ángela Mármol, presents en diverses publicacions recents. El pla combina moto, sopars i capvespres, segons es pot veure en clips i fotografies difoses pels seus acompanyants més actius. El recorregut cap a Komodo evoca les rutes clàssiques des de Labuan Bajo, molt populars entre visitants que busquen natura i snorkel.
Felicitat confirmada i discreció calculada
Fa unes setmanes, la cantant va tancar dubtes en un acte públic i va reconèixer estar molt feliç, sense necessitat de batejar la relació amb etiquetes. Aquest enfocament de baixa exposició encaixa amb el que s'ha vist a Bali, però es mostren propers amb qui els demana una foto.
Imatges recents han apagat rumors de crisi, quelcom recurrent en estius de parelles famoses que prefereixen moure's sense altaveus permanents. Plex manté el mateix guió prudent, limitant-se a compartir el seu dia a dia creatiu i evitant alimentar el soroll al voltant del festeig. De moment, l'única veu autoritzada és la que val: la de la cantant, que ja ha marcat el to d'aquesta etapa.
Confirmació recent i dues trajectòries en plena ebullició
La parella va oficialitzar el seu vincle el mes passat amb unes fotografies que van deixar poc espai per a l'ambigüitat i molt per a la curiositat. Ell és Daniel Alonso, conegut com a Plex, youtuber espanyol d'èxit, popular per la seva sèrie viatgera La vuelta al mundo. Ella travessa un estiu laboral intens, amb concerts i col·laboracions en primera línia, sense perdre la brúixola emocional que ara reivindica amb naturalitat.
Abans d'aquest estiu, tots dos van aparèixer junts a Eivissa i Madrid, entre concerts, aniversaris i visites creuades, sense oficialitzar res que no fos evident. La relació, ara sí confirmada, sol polaritzar les xarxes, tot i que la verificació principal arriba del terreny, quan posen amb qui els troba. Diversos comunicadors apunten a un viatge de parelles, un detall que normalitza l'escapada i desinfla lectures conspiratives.