Entrem en una casa que va ser de Carles III: Pot ser teva per 4,5 milions de lliures

Al cim d'un encantador pendent a Dartmoor, una casa amb passat reial va reaparèixer al mercat i podria convertir-se en la teva pròxima propietat de somni. Encara que la identitat del futur comprador encara és un misteri, el que és segur és que la història darrere d'aquesta finca suscita interès immediat. Hi ha un matís fascinant: tot i haver-la venut fa tres dècades, el monarca conserva drets especials sobre ella.

Aquest és el llegat de Brimptsmead Estate

La finca Brimptsmead va ser dissenyada com a pavelló de caça dins d'un paisatge eduardià, conclosa el 1906. Durant dècades va estar sota el jou del Ducat de Cornualla i va ser propietat del rei Carles III, aleshores príncep de Gal·les, fins a la seva venda el 1993. Així i tot, es va reservar el dret a visitar i pescar a les ribes del riu Dart, sempre avisant amb almenys 24 hores d'antelació.

Ubicada en més de nou acres de natura protegida, la casa principal ocupa uns 560 m². Ofereix sis dormitoris, cinc banys i nombroses estances dissenyades per al confort i l'elegància originals Country.

Reformes que respecten la seva essència i detall artesà

Els actuals propietaris, des dels anys 90, van emprendre una restauració exhaustiva. Van substituir la teulada amb 26.000 teules de fang. Van col·locar 120 finestres emplomades fetes a mida i van restaurar panells de roure originals juntament amb radiadors de ferro colat i calefacció per terra radiant Country.

Interiorment, destaquen sales com una biblioteca/recepció, un saló amb llar de foc de pedra rosa de Dartmoor. Una elegant sala d'estar i una altra reconvertida en saló social amb vitrall i llar de foc. La cuina destaca per la seva illa central de granit i una cuina AGA de cinc forns, envoltada d'una atmosfera tradicional contemporània.

Cabanyes, graner festiu i entorn ecològic

A més de la residència principal, la finca inclou dues cabanyes independents anomenades Bentley i Herb. Totes dues compten amb cuines, sales d'estar i dormitoris amb banys en suite, ideals per a convidats o personal domèstic.

També destaca un graner de granit reconvertit en saló de celebracions amb balcó panoràmic. L'espai de garatge pot albergar sis vehicles, complementat per magatzems i dependències de servei.

Els jardins, prats de flors silvestres i boscos antics conformen un paisatge natural protegit. La finca gaudeix d'accés directe al riu Dart, amb exclusivitat en un tram privat per a la pesca. A més, no té camins públics, cosa que garanteix màxima privacitat.

Reaccions oficials i perspectives de mercat

La immobiliària By Design valora aquesta oportunitat com a “excepcional”, tant pel seu llegat històric com pel seu enclavament geogràfic privilegiat. Subratllen que no és comú trobar propietats de propietat plena (“freehold”) en zones tan protegides com Dartmoor.

Segons els documents registrals, tot i que Carles III encara pot presentar-se per pescar, mai no ha exercit aquest dret des que va vendre la propietat. Un detall que afegeix un aire d'anècdota reial sense interferir en la privacitat del nou inquilí.

Segur que t'encanta

Lògicament, a tothom li agradaria viure en una casa així. És per això que et farem la següent pregunta. T'imagines despertar-te cada matí davant de vistes infinites dels erms de Dartmoor?