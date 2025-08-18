Entrem a la casa de 600 metres quadrats de Jordi Hurtado i la seva família

No cada dia un presentador gelós de la seva intimitat obre una escletxa a la seva vida domèstica. La conversa sobre la llar de Jordi Hurtado ha tornat a encendre's amb força aquestes últimes setmanes. L'interès no és casual, perquè l'entorn de casa seva explica part de la seva longevitat televisiva. Silenci, llum i una arquitectura pensada per al descans marquen la pauta quotidiana del presentador.
La seva llar de 600 m², la més blindada de la televisió
La xerrada es va disparar arran d'una exclusiva recent que detallava el “palauet” familiar i la seva piscina privada a Barcelona. L'eco va créixer a les xarxes, amb publicacions virals que van multiplicar les imatges de l'exterior i van avivar la curiositat per aquell refugi.
Jordi Hurtado va triar fa dècades la tranquil·litat de Molins de Rei, a quinze quilòmetres del centre, per criar els seus fills lluny del focus. Allà comparteix vida amb la seva esposa, Rosa Carmen Palau, en un habitatge envoltat de natura que prioritza la calma i la privacitat. La casa presumeix de façana blanca i línies rectes, amb grans finestrals que inunden de llum els ambients principals. El disseny recorda l'estètica eivissenca, molt neta, i dialoga amb el jardí i la piscina que s'obren cap a la serra.
Superfície, distribució i valor de mercat
Les xifres més repetides situen la propietat en una parcel·la d'uns 603 metres, amb uns 472 construïts en dues plantes. Són mesures coherents amb descripcions immobiliàries consultades i amb reportatges recents que coincideixen en aquesta distribució. Sobre el preu, diverses publicacions estimen una forquilla que oscil·la entre set-cents mil i 1,2 milions d'euros. No hi ha taxació oficial pública, però el rang encaixa amb habitatges similars a la zona i amb les comoditats descrites.
De l'interior hi ha molt poques referències, i aquesta escassetat no és casual, perquè la família protegeix la seva intimitat amb zel. Durant el confinament, una peça de RTVE va deixar veure una estança lluminosa amb làmines, un moble lacat i una làmpada auxiliar. Aquell vídeo va mostrar també la rutina domèstica d'Hurtado, que teletreballava, llegia i feia exercici mentre preparava programes. Va ser una finestra efímera, prou per confirmar un gust sobri i funcional, sense extravagàncies ni desplegaments ostentosos innecessaris.
Premi Nacional, rutina serena i una família que evita el focus
El recent Premi Nacional de Televisió ha tornat a posar el seu nom en titulars, reforçant l'expectació al voltant de la seva vida diària. Hurtado va agrair el reconeixement i va subratllar el seu compromís amb una televisió pública de servei, pedagògica i respectuosa. Aquest equilibri entre exposició i recolliment explica per què la seva llar interessa i, alhora, roman poc fotografiada. L'habitatge de Molins de Rei parla de llum, discreció i família, sense revelar adreces ni rutines comprometedores.