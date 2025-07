RTVE blanqueja l'alcalde imputat de l'Arboç a 'El Grand Prix del Verano 2025'

RTVE ha permès que l’alcalde de l’Arboç, Joan Sans Freixas (PSC‑PSOE), investigat el 2019 per presumptes delictes de corrupció, falsedat documental, prevaricació i tràfic d’influències, representi el seu municipi al programa “El Grand Prix del Verano 2025”. Això constitueix un clar cas de blanqueig institucional a través de la televisió pública.

Joan Sans Freixas és l’alcalde de l’Arboç, un petit municipi de la comarca del Baix Penedès (Tarragona), zona amb la taxa d’atur més alta de Catalunya i un fort predomini del PSC a la majoria d’alcaldies. Algunes fonts asseguren que el seu creixement polític se sosté en una xarxa clientelar clàssica, basada en favors, condonacions i populisme de proximitat, en sintonia amb les pràctiques més fosques de la vella política.

Detenció el 2019 - procediment judicial en curs

L’any 2019, Joan Sans va ser detingut juntament amb el cap de la Policia Local per un presumpte delicte de prevaricació i falsedat documental, ja que s’havien perdonat multes a ell mateix i a simpatitzants del PSC, entre elles per presumptament circular sense assegurança, ITV caducada i estacionaments indeguts.

| RTVE, XCatalunya

L’agent que originalment va denunciar aquests fets va morir sobtadament el 2024 als 59 anys. Casualitats de la vida, l’actual cap de la Policia Local, qui va ser detingut juntament amb l’alcalde, és la persona que va substituir el difunt. Tot i que s’han intentat dilatar els procediments, la causa judicial continua oberta a causa de la gravetat dels fets.

Corrupció al PSOE

Davant l’actual situació de greu corrupció que travessa el PSOE, aquesta situació resulta encara més vergonyosa i contribueix a augmentar el descrèdit tant del partit de Pedro Sánchez com de la justícia espanyola, on els processos s’allarguen i es posposen sistemàticament per evitar condemnar aquest tipus de personatges. Ara és el moment adequat per donar visibilitat a aquesta vergonya, aprofitant l’emissió d’aquest programa de RTVE.

Davant d’aquest escenari, les preguntes són clares: Quins filtres ètics aplica RTVE a l’hora de seleccionar representants municipals als seus programes? Coneixia RTVE l’historial judicial de l’alcalde Joan Sans Freixas? Quines conseqüències té això per a la confiança ciutadana en les institucions públiques i en la justícia?

| RTVE, XCatalunya

L’Arboç i els seus habitants mereixen ser representats dignament, no utilitzats per al rentat d’imatge d’un polític que ha fet servir el seu poder per perdonar-se multes, protegir els seus i esquivar la justícia. RTVE hauria d’assumir la seva responsabilitat informativa i ètica abans d’oferir plataformes d’entreteniment a personatges d’aquest perfil.