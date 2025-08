Entrem al modest pis de Cristian Suescun a Madrid: la seva família no hi pot passar

Cristian Suescun viu en un àtic a Madrid que no té res a veure amb l'habitatge al qual la seva germana Sofia ens té acostumats. La relació entre els germans ha travessat un fort sotrac recentment, cosa que ha tingut conseqüències personals. El seu entorn més proper s'ha reconfigurat en aquest context, i la llar d'aquest s'ha convertit en un espai més reservat.

Tot i que en el seu moment van compartir moments familiars en aquesta llar, la situació ha canviat completament. La distància entre Cristian i Sofia s'ha fet pública, i aquesta ruptura també es reflecteix en els seus entorns. El pis de Cristian s'ha convertit en un refugi al qual només accedeix el seu cercle més íntim.

| Instagram, @suescungaldeano

Situat als afores de Madrid, el pis és molt més humil que el xalet de Sofia, valorat en més d'un milió d'euros. Es tracta d'un habitatge reformat amb estances petites però ben aprofitades. La terrassa, amb vistes a la serra, és l'espai més destacat de l'immoble i el preferit de Cristian.

Així és l'interior de l'àtic de Cristian Suescun a Madrid

A l'interior, l'habitatge manté una estètica sòbria i funcional, sense grans ostentacions però ben resolta. Cuina, saló i menjador comparteixen una única estança diàfana, decorada amb mobles senzills en tons neutres i línies netes. La llum natural pren protagonisme gràcies als amplis finestrals que connecten l'interior amb l'exterior.

Cristian ha deixat veure alguns racons a través de les seves xarxes socials, mostrant un espai cuidat i amb cert gust pel detall. El sofà modular en to gris clar, flors naturals, llibres i espelmes en una prestatgeria ben organitzada construeixen un ambient acollidor. Entre els elements més personals destaca un quadre d'Audrey Hepburn que li aporta un toc estètic i sentimental.

Un refugi privat: la terrassa i la nova etapa de Cristian Suescun

La terrassa també ha estat objecte d'atenció i cura per part de l'exconcursant de Supervivientes. El terra està cobert de gespa artificial, i en un lateral hi ha col·locat una taula de fibres naturals amb cadires a joc per als àpats a l'aire lliure. Allà hi ha compartit moments amb amics i coneguts, tot i que no s'hi ha vist cap membre de la seva família en els darrers temps.

| Instagram, @suescungaldeano

El fill de Maite Galdeano ha marcat límits en el seu entorn personal, i la seva llar s'ha convertit en un reflex d'aquesta nova etapa. Davant del luxe i l'exposició de la seva germana, ell ha apostat per la tranquil·litat i la privacitat. El seu pis pot ser modest, però ara mateix és el seu espai segur.