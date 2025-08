Cristian Suescun (38 anys) emet un dur comunicat sobre Kiko Jiménez: 'He plorat'

Cristian Suescun ha tornat a situar-se al centre de l'actualitat mediàtica després d'emetre un comunicat que assenyala directament Kiko Jiménez. El fill de Maite Galdeano ha compartit públicament el seu malestar amb la seva germana Sofia, assegurant que la situació ha arribat a un punt insostenible. En paraules seves, el desgast emocional ha estat tan fort que fins i tot ha arribat a plorar.

Aquest missatge arriba en un moment molt delicat per a la família, just quan es compleix un any del gran distanciament entre Cristian, Sofia i la seva mare. Al llarg dels últims mesos, el silenci havia estat la tònica dominant per part del més gran dels Suescun. Tanmateix, ara ha decidit trencar-lo amb una confessió que ha sorprès pel seu to i per l'explicitud del seu contingut.

| Mediaset

A Instagram, Cristian ha confessat sentir-se sol, ferit i traït, i ha acusat de manera velada Kiko d'haver jugat un paper clau en la ruptura familiar. Ha explicat que durant molt de temps ha guardat silenci per no perjudicar el seu entorn, però que ja no pot continuar fingint normalitat. Per a ell, protegir-se implica explicar la veritat.

Cristian Suescun es pronuncia sobre la seva ruptura amb la seva germana i Kiko Jiménez, i explica el que realment va passar

Aquest comunicat no ha estat un fet aïllat. Fa tot just uns dies, el navarrès va reaparèixer des d'un hospital, on li van practicar una gastroscòpia i una biòpsia després de detectar “alguna cosa estranya”. Tot i que en aquell moment va optar per restar dramatisme a la situació, ara tot apunta que el seu estat d'ànim podria haver tingut conseqüències físiques.

En el seu missatge, el cunyat de Kiko ha defensat que parlar no significa trair. “Creieu que dir que estem distanciats és vendre la meva germana? Perquè jo crec que és més aviat protegir-la”, ha expressat. Amb aquestes paraules, ha volgut deixar clar que la seva intenció mai ha estat fer mal a la seva família, sinó posar fi a un patiment prolongat.

| Instagram, @suescungaldeano

Cristian també ha denunciat que fa temps que rep amenaces per part dels seguidors de la seva germana, cosa que ha agreujat encara més el seu malestar. Ha advertit que prendrà accions legals si la situació continua: “M'estan amenaçant de mort i això ja està passant de castany a fosc”. Unes paraules molt serioses que mostren fins a quin punt la situació se li ha escapat de les mans.

Kiko Jiménez torna a protagonitzar la polèmica familiar, mentre la germana de Cristian demana un temps per refer-se

Per la seva banda, Sofia ha trencat el seu silenci amb un missatge breu, però revelador. La influencer ha admès que no està sent un bon moment per a ella, i ha demanat temps per refer-se. “No vull fingir, necessito un temps de recuperació i agafar aire”, ha escrit, sense al·ludir directament al seu germà, però deixant clar que la distància entre ells és una realitat.

La tensió entre els germans Suescun no és nova, però aquesta vegada sembla haver tocat fons. La intervenció pública de Cristian, carregada de dolor i fermesa, ha marcat un abans i un després. Que hagi reconegut que ha plorat durant un any en silenci evidencia que el que ha viscut no ha estat una simple discussió, sinó un procés llarg, silenciós i, finalment, fet públic.

| Instagram, @sofiasuescun

Aquest nou episodi afegeix més tensió a una història familiar ja marcada per alts i baixos, reconciliacions i ruptures públiques. La figura de Kiko Jiménez, amb qui la família ha tingut nombrosos enfrontaments, torna a estar al punt de mira. I aquesta vegada, qui alça la veu no és Sofia, sinó el seu germà, que ha decidit no callar més.