El engaño más burdo de First Dates: 'Tengo 19 años'

​En el mundo de las citas televisadas, las sorpresas están a la orden del día. Recientemente, una participante del popular programa 'First Dates' ha dejado a todos boquiabiertos con una declaración que desafía las convenciones sobre la edad. Shiva, una escritora con una personalidad arrolladora, afirmó tener 19 años, una cifra que ha generado tanto asombro como escepticismo entre los espectadores y su cita.

¿Qué pasado en el plató de Cuatro?

Durante su presentación en 'First Dates', Shiva se mostró firme al declarar: "No tengo años, los años para mí no existen. Yo tengo 19 años, y nadie me puede llevar la contraria". Esta afirmación no solo se refería a su edad cronológica, sino también a su actitud y forma de pensar, que ella considera juvenil y vibrante. A pesar de que su apariencia física podría sugerir una edad diferente, Shiva enfatizó que su espíritu es el de una persona de 19 años.​

Su cita, Chema, un veterano del programa en busca del amor por tercera vez, no pudo ocultar su sorpresa al conocer a Shiva. Desde el primer momento, las diferencias entre ambos se hicieron evidentes. Chema, con un enfoque más tradicional, expresó su preferencia por la literatura realista, mientras que Shiva, apasionada por la fantasía, defendió su género literario con vehemencia. Este desacuerdo inicial marcó el tono de la velada, que estuvo llena de contrastes y momentos incómodos.​

Uno de los momentos más tensos de la cita ocurrió cuando Shiva preguntó a Chema sobre su mayor fantasía sexual. La respuesta de Chema, quien afirmó no creer en las fantasías sexuales, generó un debate entre ambos sobre la naturaleza y el papel de las fantasías en la vida íntima. Esta discrepancia subrayó aún más las diferencias entre sus personalidades y perspectivas.​

Declaraciones oficiales y reacciones

La participación de Shiva en 'First Dates' no pasó desapercibida en las redes sociales. Muchos espectadores comentaron sobre su declaración de tener 19 años, generando debates sobre la percepción de la edad y la juventud. Algunos usuarios aplaudieron su actitud desenfadada y su confianza en sí misma, mientras que otros cuestionaron la veracidad de su afirmación.​

Por su parte, Chema, al finalizar la cita, expresó su admiración por Shiva como persona, pero reconoció que no había una conexión romántica entre ellos. Ambos coincidieron en que podrían mantener una amistad, pero descartaron la posibilidad de una relación amorosa.​

El programa 'First Dates' continúa siendo un escaparate de personalidades diversas y encuentros inesperados. La participación de Shiva ha añadido un nuevo capítulo a la historia del programa, demostrando que en el amor y en la televisión, todo es posible.​

Este episodio nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos la edad y la juventud en nuestra sociedad. ¿Es la edad solo un número, o define realmente nuestra identidad y forma de pensar? La historia de Shiva nos muestra que la juventud puede ser una cuestión de actitud y espíritu, más allá de los años que marcan nuestro calendario.