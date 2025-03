Una influencer va a First Dates i la fa grossa contra el Barça

per Pol Nadal

El programa 'First Dates' ha estat escenari d'innombrables trobades que han capturat l'atenció del públic, però pocs han generat tant de rebombori com el protagonitzat per la Itziar Egea i el Javier. Tots dos joves catalans, amb perfils destacats a les xarxes socials, es van trobar al restaurant de l'amor amb expectatives i sorpreses que van marcar la seva cita.

Què ha passat?

La Itziar, coneguda en el món digital com 'Egea', és una influencer de 19 anys originària de Lloret de Mar, Girona. Amb una impressionant xifra de 1.100.000 seguidors a TikTok i 120.000 a Instagram, buscava a 'First Dates' una connexió genuïna, allunyada d'interessos superficials. En la seva presentació, va expressar el seu desig de trobar algú que la valorés més enllà de la seva fama a les xarxes.

Per la seva banda, Javier, un tatuador de 20 anys resident a Sant Boi de Llobregat, Barcelona, compartia amb la Itziar la passió pels tatuatges i les xarxes socials, encara que amb una presència més modesta de 40.000 seguidors. Des del primer moment, la química entre tots dos va ser palpable, amb elogis mutus i una evident atracció.

No obstant això, la conversa va prendre un gir inesperat quan el tema del futbol va sortir a la llum. La Itziar, fervent seguidora del Real Madrid, va preguntar al Javier sobre el seu equip favorit. En escoltar que ell era del FC Barcelona, la seva reacció va ser immediata i contundent: "En sèrio? Me'n vaig, soc del Real Madrid. El futbol m'encanta i això m'ha defraudat". Aquest moment de tensió, encara que breu, va posar en escac la continuïtat de la cita.

Declaracions de la influencer

Malgrat el xoc futbolístic, la connexió entre la Itziar i en Javier va prevaler. Després de les postres, van compartir un moment íntim al reservat del restaurant, on la passió va superar les diferències esportives. Tots dos van decidir donar-se una segona oportunitat, reconeixent l'atracció mútua i l'interès per conèixer-se més enllà de les seves preferències futbolístiques.

Aquest episodi ha generat diverses reaccions a les xarxes socials. Alguns usuaris destaquen la importància de la tolerància en les relacions, mentre que altres s'identifiquen amb la passió que el futbol desperta en molts aficionats. La història de la Itziar i el Javier se suma a la llista de trobades memorables a 'First Dates', demostrant que, de vegades, les diferències poden ser superades per una connexió més profunda.

L'experiència d'aquests dos joves catalans ens convida a reflexionar sobre com les passions personals poden influir en les nostres relacions i si és possible trobar un equilibri entre elles. Podrà l'amor superar les rivalitats esportives? Només el temps dirà si la Itziar i el Javier aconsegueixen consolidar la seva relació més enllà dels colors dels seus equips favorits.