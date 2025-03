'Com si fos ahir' del 20 de març: Intoxicació al gimnàs amb treballadors a l'hospital

El capítol de 'Com si fos ahir' del dijous 20 de març arriba carregat de suspens i moments crítics que podrien afectar seriosament els protagonistes de la sèrie.

La situació del Jess empitjora considerablement després d’haver denunciat el Ferni a la policia. El noi viu una gran angoixa perquè encara no ha rebut notícies dels Mossos des que va fer la denúncia, i això el deixa en un estat de preocupació constant.

Finalment, la policia decideix escorcollar el bar del Ferni, però per sorpresa de tots, no hi troben cap rastre de drogues. Aquest fet inquietant complica encara més la situació per al Jess, que ara podria estar en perill real davant les possibles represàlies per part del Ferni. La incertesa sobre què pot succeir a continuació mantindrà tant els protagonistes com els espectadors en alerta.

| TV3, DKDesignz, XCatalunya

Recordem que el modus operandi del Ferni és fer servir joves per transportar droga i diners. Tots comencen a treballar enganyats i quan ho descobreixen i no volen seguir els amenaça d’una forma més o menys subtil. És possible que no tingui droga al local de forma habitual, només quan ha de fer algun ‘transport’. Això o algú li ha xivat que hi hauria un registre. El Ferni està molt tranquil quan arriben els Mossos.

Intoxicació al gimnàs

Mentrestant, esclata una altra crisi quan algunes de les persones que van consumir el càtering al gimnàs pateixen una intoxicació alimentària. Una treballadora fins i tot acaba a l’hospital. Aquesta situació posa immediatament en el punt de mira l'Eva, ja que va ser ella qui va transportar el menjar amb els seus propis tàpers.

La Gemma i la Cristina, responsables del càtering, es defensen ràpidament culpant l'Eva per haver canviat la forma original de transport del menjar. Aquesta acusació podria tenir greus conseqüències per a l'Eva, que es troba enmig d’una situació delicada i haurà de lluitar per demostrar la seva innocència, generant un nou conflicte que amenaça d’alterar la seva relació amb la Gemma (Àurea Márquez) i la Cristina.

| TV3

Problemes de convivència a casa de l'Ivan

En un altre àmbit més personal i distès, la Itziar decideix agrair de forma especial a l'Ivan que l'aculli temporalment a casa seva. Per això el convida a sopar en un restaurant molt exclusiu i car. Aquest gest d’agraïment pot reforçar notablement la seva amistat. Una amistat que ha començat molt bé però que tenint en compte el caràcter de tots dos, es podria torçar en qualsevol moment. De fet a l’avançament ofert per TV3 s’ha pogut veure com l’Ivan li explica a la Sílvia alguns problemes de convivència.

Per la seva part, el Miqui decideix centrar esforços en cuidar i millorar la seva relació amb la Neus. Com reaccionarà la Sílvia? No va acabar de quedar ben tancat tot l’assumpte del Miqui. També cal tenir en compte que ni la Neus ni el Francesc ho saben. Acabarà destapant-se tot?

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 20 de març de 2025?

El penúltim capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i cinc minuts de la tarda. Durarà quaranta minuts i es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma també estarà disponible en qualsevol moment un cop hi estigui penjat. Aquest episodi i qualsevol de les vuit temporada de la sèrie.