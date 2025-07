El encontronazo, que no recordabas, entre Toni Clapés y Berto Romero

Berto Romero es, sin lugar a dudas, uno de los cómicos más queridos y respetados del panorama audiovisual catalán y español. Pero incluso los más grandes tienen sus tropiezos. Y en el caso de Berto, uno de ellos fue su brevísima colaboración en el programa “Versió RAC1”, de Toni Clapés.

Un inicio con ilusión… y un final repentino

Todo comenzó en verano de 2009, cuando Toni Clapés contactó a Berto para sumarse al programa con una sección propia. La propuesta entusiasmó a ambos. Clapés, con la intuición afinada tras más de 6.000 programas, pensaba que la chispa de Romero encajaría a la perfección con el tono del espacio.

Y Berto aceptó, aunque con ciertas dudas. La sección arrancó, y en tan solo 10-15 minutos, el humorista dijo: “Bueno, hasta aquí la sección”, se levantó y se fue. Nunca más volvió. El desconcierto fue total. Clapés, acostumbrado a la seriedad profesional de sus colaboradores, intentó contactar con Berto para entender qué había pasado.

| TV3, RAC1, XCatalunya

La respuesta tardó en llegar: Romero no se sentía cómodo, no había conectado con el formato, y decidió dejarlo correr. Una salida discreta, sin polémicas ni reproches, pero que dejó una huella extraña en la historia del programa.

El reencuentro, 16 años después

Este 2025, dieciséis años más tarde, Berto regresó al estudio de RAC1 para promocionar su espectáculo teatral Lo nunca visto y su nuevo programa en Movistar+. El reencuentro fue cordial, cargado de humor y, sobre todo, de sinceridad. Romero, entre risas y cierta vergüenza, entonó el mea culpa públicamente: “Pido disculpas a la audiencia de RAC1. Entiendo que os enfadarais. Fue una experiencia bochornosa que había borrado de mi cabeza”.

| YouTube, TV3, XCatalunya

Toni Clapés, siempre elegante, le quitó hierro al asunto y se mostró agradecido por haber contado con él, aunque fuera por tan poco tiempo. “Para mí fue un privilegio. Me encantó que vinieras”, le dijo al humorista. Sin embargo, ambos coincidieron en lo insólito de aquella situación: una sección que nació sin mucho sentido.

Una lección de honestidad y profesionalidad

Berto aprovechó el momento para lanzar una reflexión sincera: “Está muy bien que cuando hacemos algo mal, demos la cara y lo hablemos”. Con estas palabras, el cómico volvió a ganarse la admiración del público. Porque no todos los días una figura pública admite con humildad un error del pasado y lo afronta con tanta naturalidad.

La visita de Romero no solo sirvió para recordar aquel episodio, sino también para evidenciar la complicidad y el respeto que hay entre ambos. Clapés y Berto, dos referentes del entretenimiento en Catalunya, demostraron que los errores del pasado pueden convertirse en aprendizajes si se gestionan con honestidad y sentido del humor.

¿Habrá segunda oportunidad?

Aunque no se confirmó nada, los oyentes ya sueñan con una posible nueva sección de Berto en RAC1. Esta vez, con más rodaje, con más claridad… y con más de diez minutos de duración. Si algo ha demostrado esta historia, es que los fracasos no tienen por qué ser definitivos. Y que, a veces, lo “visto y no visto” también deja huella.