Toni Clapés trenca el seu silenci i Andreu Buenafuente queda en evidència

En el panorama mediàtic català, on les aliances i rivalitats marquen el ritme de la indústria, una confessió recent ha sacsejat els fonaments de l'entreteniment. Toni Clapés, veu emblemàtica de la ràdio catalana, ha trencat la seva habitual discreció per revelar detalls sobre el seu distanciament amb Andreu Buenafuente, figura central de l'humor televisiu.

Les seves declaracions no només il·luminen una relació personal deteriorada, sinó que també exposen les dinàmiques de poder que operen a la rete botiga dels mitjans de comunicació de Catalunya.

Una relació de molts anys

Durant una entrevista al programa "Noms propis" de La 2, Clapés va abordar sense embuts la seva relació amb Buenafuente. Va recordar els seus inicis compartits a "El Terrat" de la SER-Catalunya, una etapa que va descriure com apassionant. Tanmateix, l'harmonia es va trencar quan Clapés va decidir fer un gir a la seva carrera, optant per presentar a televisió en lloc de continuar com a guionista, una decisió que, segons ell, no va ser ben rebuda per Buenafuente.

| TV3, RAC1, XCatalunya

"Jo volia fer el que feia ell, presentar un late night", va confessar Clapés, assenyalant que la seva elecció professional va ser interpretada com una traïció pel seu antic company. Tot i els intents de reconciliació, incloent-hi un missatge de Buenafuente durant la convalescència de Clapés per càncer, els esforços per restablir la relació no van prosperar. "Són situacions mesquines", va lamentar Clapés, referint-se a la negativa de Buenafuente a prendre un cafè per aclarir les diferències.

Crítiques recurrents de Clapés al sistema mediàtic

Clapés també va criticar el sistema mediàtic català, comparant-lo amb una estructura mafiosa on les "famílies mediàtiques" dominen les oportunitats laborals. "Catalunya és com Sicília, les famílies mediàtiques es maten entre elles", va afirmar, denunciant que la manca d'alineació amb certes productores pot significar l'ostracisme professional.

Actualment, Clapés se sent recolzat a RAC1, on gaudeix d'independència i respecte pel seu estil de treball. "Soc a RAC1 on em deixen treballar amb independència i se'm respecta la manera de fer", va expressar, destacant la diferència amb altres experiències professionals.

| RAC1, XCatalunya

Desconeixem l'opinió d'Andreu Buenafuente

Fins ara, Andreu Buenafuente no ha emès comentaris públics sobre les declaracions de Clapés. Tanmateix, en entrevistes anteriors, Buenafuente ha mencionat que les separacions professionals són part natural del creixement i que és important mantenir relacions honestes, fins i tot si els camins se separen.

Aquest episodi evidencia les dificultats de les relacions professionals en el món de l'entreteniment i com les decisions individuals poden tenir repercussions duradores. La franquesa de Clapés a l'hora d'abordar aquests temes podria obrir un debat més ampli sobre les dinàmiques de poder als mitjans catalans i la necessitat d'estructures més inclusives i equitatives.

Tothom es fa la mateixa pregunta. Es pot reconduir la relació entre Andreu Buenafuente i Toni Clapés?