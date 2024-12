Lorena Vázquez deixa anar la bomba sobre Letícia: 'Als monàrquics...'

per Sergi Guillén

Lorena Vázquez s'ha consolidat com una de les periodistes més influents al panorama mediàtic de Catalunya. Amb anys d'experiència, s'especialitza en temes de societat, cultura i reialesa i aconsegueix captar sempre l'atenció del públic. El seu estil directe i sense embuts la converteix en una figura destacada als programes de tertúlia.

Actualment, Vázquez col·labora en espais televisius de referència com a Col·lapse de TV3. Allí aborda temes d'actualitat amb un enfocament únic i provoca debats entre els convidats. La seva habilitat per revelar detalls que passen desapercebuts l'ha portat a ser una de les veus més reconegudes als mitjans catalans.

La seva última anàlisi al programa va causar enrenou, centrada en una imatge de la Reina Letícia, criticada per sectors monàrquics. Aquesta opinió no va deixar indiferent ningú i va posar Vázquez a l'ull de l'huracà mediàtic. Les seves paraules, contundents, van despertar una onada de reaccions tant a favor com en contra.

Una imatge polèmica de la Reina Letícia

Al programa Col·lapse, Lorena Vázquez va analitzar una fotografia de la Reina Letícia feta al Palau Reial de Madrid. Segons va explicar, sectors monàrquics van mostrar el seu descontent amb aquesta imatge, en què Letícia llueix un espectacular vestit de Balenciaga.

| YouTube: LibertadDigital

“Els monàrquics no han quedat gens satisfets amb aquesta fotografia; diuen que Letícia no sembla una reina, que sembla una actriu de Hollywood”, va afirmar Vázquez durant la mateixa tertúlia. La fotografia, feta el mes de febrer passat, presenta Letícia en un entorn carregat de simbolisme monàrquic.

El seu estilisme, però, trenca amb l'estètica tradicional associada a la reialesa. Segons els crítics, el contrast entre el vestit modern i l'entorn històric crea una dissonància que afecta la imatge institucional de la monarquia.

Vázquez va destacar que el disseny de Balenciaga, encara que impressionant, s'allunya del protocol habitual de les cases reials europees. Aquest fet, sumat a la postura i expressió de la reina a la fotografia, va alimentar els comentaris negatius.

Per a alguns, la Reina projecta més una figura artística que no pas una sobirana, cosa que no ha assegut gens bé entre els diferents sectors més conservadors.

Debat sobre la monarquia i la modernitat

Les declaracions de Lorena Vázquez van obrir un interessant debat al plató sobre la imatge de la monarquia en ple segle XXI. Alguns convidats van defensar el dret de Letícia a reinventar el seu rol, adaptant-se als temps moderns.

Altres van argumentar que la institució ha de mantenir-se fidel a les seves arrels i tradicions per preservar-ne la legitimitat. Vázquez va concloure que aquesta polèmica reflecteix un xoc generacional i cultural dins de la monarquia espanyola.

“És evident que la Reina Letícia busca modernitzar la seva imatge, però no tots estan preparats per acceptar-ho”, va sentenciar. La seva anàlisi, com de costum, va deixar el públic reflexionant sobre el paper de la monarquia a la societat actual.