Artur Peguera, passió pel periodisme: L'anècdota del seu fitxatge per TV3

per Joan Grimal

Artur Peguera ha estat, durant dècades, un dels rostres més reconeixibles dels Esports del Telenotícies Cap de Setmana de TV3. Amb el seu estil serè i proper, ha informat sobre l'esport català amb rigor i professionalitat. Però més enllà de les càmeres, la seva història personal està marcada per una decisió valenta: prioritzar la vocació als diners.

En una entrevista amb el diari Ara, Peguera va sorprendre en confessar que, quan va fitxar per TV3, va perdre diners. No és habitual escoltar declaracions així d'un presentador consolidat. “Guanyava més en la meva feina anterior”, admet. Però tot i així, va decidir fer el salt a la cadena pública catalana.

De la banca al periodisme: un gir vital

Peguera va explicar que la seva primera intenció era dedicar-se a l'administració bancària. “Em cridava l'atenció, sobretot com a forma de vida. Els empleats de banca estaven ben considerats, i jo veia la feina com una manera de guanyar-me la vida per poder fer altres coses”, va comentar.

| Instagram

Tanmateix, quan es va endinsar en el periodisme, va sentir alguna cosa diferent. “Em vaig adonar que allò era el que realment volia”, va confessar. Va abandonar el camí segur del món financer i es va llançar al periodisme amb entusiasme, tot i saber que això implicaria cobrar menys.

Renunciar als diners per una vida amb sentit

La seva anècdota reveladora va arribar quan va estar a punt d'acceptar una oferta molt temptadora. Es tractava d'un lloc a la banca amb un sou que triplicava el que tenia. Tot estava a punt, només faltava el reconeixement mèdic. Però quan va arribar aquell moment, alguna cosa es va trencar. “Vaig recular. Guanyant menys diners era més feliç”, va recordar.

| Canva Pro, TV3, XCatalunya

Aquest va ser el seu punt d'inflexió. Va triar TV3, tot i que suposava renunciar a una estabilitat financera més gran. Va començar treballant amb contracte de productora i més endavant va aprovar les oposicions. “Em vaig demostrar a mi mateix que m'importava més ser feliç. Tinc el privilegi de viure d'alguna cosa que m'apassiona”, va explicar amb convicció.

Final d'etapa al Telenotícies

Ara, amb 61 anys, Peguera tancarà la seva etapa als Esports del TN de cap de setmana en acabar la temporada. El seu relleu serà Jordi Montalbo, un periodista de 33 anys, la mateixa edat que la seva filla, la reportera Júlia Peguera. Tot i que no es jubila, el presentador fa un pas al costat després de molts anys liderant aquesta franja.

El futur d'Artur Peguera dins la CCMA no està definit del tot, però alguns ja el situen al capdavant d'Onze, la tertúlia nocturna d'Esport3. Sigui com sigui, seguirà lligat al periodisme i a la seva vocació.

Una decisió que inspira

La història de Peguera és una raresa en un món on l'estabilitat i els diners solen pesar més que la passió. Però ell ho té clar: “Hi ha alguna cosa més important que el sou, i és aixecar-te cada matí sabent que fas el que estimes”. El seu testimoni és inspirador per a generacions de periodistes que somien viure de la seva vocació.