El truc de Julio Iglesias amb gairebé 82 anys

per Sergi Guillén

Julio Iglesias és un autèntic icona de la música en espanyol i, sens dubte, un dels artistes llatins més influents a escala mundial. Se'l considera el cantant en llengua hispana que més discos ha venut al llarg de la seva carrera. Amb un abast que transcendeix fronteres lingüístiques, ja que ha editat els seus àlbums en diversos idiomes diferents.

No obstant això, abans de convertir-se en una de les veus més reconegudes, el jove Julio Iglesias va destacar en el món de l'esport. La seva passió pel futbol el va portar a jugar com a porter en les categories inferiors del Madrid, somiant amb arribar al primer equip. Aquest somni es veuria truncat el 1962, quan un greu accident de cotxe va interrompre abruptament la seva prometedora carrera esportiva.

El seu gran secret

Malgrat aquell contratemps, Julio Iglesias va saber reinventar-se. Durant la seva llarga i exitosa trajectòria musical ha deixat empremta amb cançons que formen part de la banda sonora de milions de persones.

En complir 82 anys, l'artista ha presumit de gaudir d'una salut de ferro, tal com ell mateix assenyala… i mai millor dit. En una xerrada amb el periodista, escriptor i poeta Antonio Lucas, va sortir a la llum un dels “secrets” que l'han ajudat a mantenir el seu vigor: menjar llenties diàriament.

| YouTube

Aquest costum tan arrelat en la dieta de Julio prové d'una recomanació mèdica especial, la del seu propi pare, el doctor Julio Iglesias Puga.

Després del greu accident de cotxe, el seu pare li va insistir en la importància de consumir aliments rics en ferro. Fonamental per a la recuperació i fortalesa dels seus músculs i òrgans. Des de llavors, el cantant no ha deixat d'incorporar les llenties en la seva alimentació, considerant-les un aliat imprescindible per conservar la vitalitat i energia.

Un aliment amb propietats úniques

Les llenties no només aporten ferro, sinó que, a més, són una excel·lent font de proteïnes vegetals. Cosa que les converteix en un aliment essencial per a aquells que segueixen dietes vegetarianes o veganes.

Aquesta llegum també és rica en fibra, un nutrient que contribueix a millorar la digestió i a mantenir estables els nivells de colesterol, reduint així el risc de patir malalties cardiovasculars. Un altre punt a favor de les llenties és la seva capacitat saciant. En contenir proteïnes i fibra en bona proporció, ajuden a controlar la gana i a mantenir un pes saludable, ja que gairebé no aporten greixos.

| Getty Images

D'aquesta manera, la rutina de Julio Iglesias de menjar llenties diàriament no només és una pràctica vinculada a la seva història personal i familiar. Sinó que també resulta un exemple clar de com un aliment tan senzill pot ajudar a millorar la salut i el rendiment físic.

Així doncs, el seu curiós truc, que bé podríem definir com un “tresor gastronòmic”, rau en prioritzar en la dieta un ingredient complet, capaç de brindar múltiples beneficis.