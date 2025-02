Laura Fa i Lorena Vázquez, les Mamarazzis, llancen la bomba sobre Juan Carlos I

En una recent aparició en el programa Col·lapse, presentat per Ricard Ustrell, les Mamarazzis, Laura Fa i Lorena Vázquez, han revelat nous detalls sobre l'estat de salut de Juan Carlos I, un tema que ha mantingut a molts expectants durant les últimes setmanes.

Segons les declaracions de les periodistes, el rei emèrit es troba travessant un moment delicat pel que fa a la seva salut. Fa i Vázquez asseguren que els problemes que arrossega des de fa temps al maluc continuen sense una solució definitiva, cosa que ha generat complicacions addicionals.

Problemes de salut de l'emèrit

De fet, van mencionar que Juan Carlos I està rebent un tractament experimental, tot i que la seva eficàcia encara està per confirmar. Tanmateix, malgrat la gravetat de la seva situació, les Mamarazzis van apuntar que aquest context podria ser el que l'impulsi finalment a tornar a Espanya.

El retorn al seu país natal sembla estar en la ment de l'emèrit, qui, segons les periodistes, ha demanat suport al seu fill Felip VI perquè la seva figura pugui ser restaurada d'alguna manera. Tanmateix, malgrat les intencions, els detalls sobre el seu retorn continuen sent incerts. El que sembla clar és que el rei emèrit està buscant una manera de tornar, encara que no de manera definitiva per ara, ja que encara existeixen certs obstacles per resoldre.

Aquest nou capítol sobre l'emèrit deixa oberta la possibilitat que, en els pròxims mesos, hi hagi alguna novetat sobre el seu retorn a Espanya, mentre el seu estat de salut continua sent una preocupació per als propers a la família reial.

Quatre anys i mig lluny d'Espanya

La sortida del Rei Juan Carlos I d'Espanya a Emirats Àrabs Units l'agost de 2020 va estar motivada per una sèrie d'escàndols que van posar en dubte la seva imatge pública i la seva relació amb la Casa Reial. En els mesos previs, van sorgir múltiples informacions relacionades amb presumptes casos de corrupció i altres irregularitats financeres, entre les quals s'inclouen comissions il·legals per contractes públics i un escàndol relacionat amb la seva participació en un viatge a Botswana el 2012.

Finalment, davant la creixent crisi de reputació i els intents de restaurar la imatge de la monarquia, el Rei Juan Carlos va decidir abandonar Espanya de forma voluntària. Es va traslladar a Abu Dhabi, Emirats Àrabs Units, on resideix des de llavors. La seva sortida va ser vista com una mesura per evitar continuar amb les controvèrsies a Espanya, mantenint la imatge de la monarquia i allunyant-se de les investigacions que continuaven en contra seva.