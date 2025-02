Ni Victoria Federica ni Froilán: El nou problema per als Borbons

per Sergi Guillén

En els últims anys, els noms de Victoria Federica i Froilán han estat sinònim de titulars polèmics a la premsa del cor espanyola. No obstant això, una nova figura emergeix a l'horitzó mediàtic: Miguel Urdangarin, el tercer fill de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin. Qui als seus 22 anys comença a atreure l'atenció per decisions que podrien inquietar la Casa Reial.

Un futur prometedor que es desvaneix

Després de completar els seus estudis en Ciències del Mar a Londres, Miguel semblava tenir un camí clar cap a l'èxit professional. No obstant això, després d'unes pràctiques que no van culminar en una oferta laboral, el jove va optar per un estil de vida més relaxat. Actualment, se'l veu viatjant amb freqüència entre Madrid i Londres, sense comprometre's amb una feina fixa ni continuar amb la seva formació acadèmica.

El punt d'inflexió en la vida de Miguel va ser una lesió soferta mentre es preparava per ser monitor d'esquí. Aquest incident el va obligar a pausar la seva formació i buscar refugi al Palau de la Zarzuela durant la seva recuperació.

La seva germana menor, Irene Urdangarin, també havia decidit prendre's un any sabàtic després de no superar les proves d'accés a la Universitat de Lausana. El que va portar a tots dos a residir temporalment a la residència reial.

| Miguel Urdangarin, Olympia Beracasa, @hola

Preocupacions a la Casa Reial

La presència prolongada de Miguel i Irene a Zarzuela no va ser ben rebuda pels Reis Felip VI i Letícia. La constant entrada i sortida de joves a la residència oficial plantejava preocupacions en termes de seguretat i privacitat.

Davant aquesta situació, se'ls va suggerir buscar un altre lloc de residència, el que va portar a Miguel i Irene a traslladar-se al Regne Unit. On ja residia el seu germà gran, Juan Urdangarin.

Enmig d'aquests canvis, Miguel ha iniciat una relació amb Olympia Beracasa. Una jove veneçolana de 20 anys amb qui comparteix un exclusiu cercle social.

Es van conèixer durant els seus anys d'estudi a l'International School of Geneva i, després de retrobar-se a Madrid, la seva relació s'ha enfortit. Tots dos han estat vistos en diversos locals de luxe a la capital espanyola, gaudint de la vida nocturna madrilenya.

Advertències des de la Casa Reial

Els rumors sobre l'estil de vida de Miguel han arribat a oïdes del Rei Felip VI. Qui, preocupat per la imatge de la monarquia, ha mantingut converses amb la infanta Cristina per abordar la situació.

La Casa Reial desitja evitar que Miguel segueixi els passos dels seus polèmics cosins, Victoria Federica i Froilán, els comportaments dels quals han generat controvèrsia en el passat. La prioritat és salvaguardar la reputació de la Corona i prevenir possibles escàndols mediàtics.

L'atenció se centra ara en com Miguel Urdangarin afrontarà aquestes advertències. I si prendrà mesures per encaminar la seva vida cap a un camí més d'acord amb les expectatives de la Casa Reial.