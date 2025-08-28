Un empleat de Kensington Palace revela per fi el secret del príncep Guillem

Un treballador de Kensington Palace ha trencat el silenci i ha revelat un aspecte ocult del príncep Guillem que pocs podien imaginar. Durant anys, la imatge de l'hereu ha estat acuradament controlada per mostrar-lo com un home amb sentit del deure. Tanmateix, darrere d'aquesta façana impol·luta s'amaga un secret que fins ara només coneixien aquells que convivien amb ell.
Guillem de Gal·les ha cultivat la figura del príncep responsable i equilibrat, el rostre d'estabilitat d'una monarquia en constant escrutini. Les seves aparicions públiques, mesurades al detall, reforcen aquesta imatge d'home serè i preparat per al futur regnat. Però la confessió d'aquest empleat ha posat sobre la taula una faceta molt diferent, una que trenca amb aquesta perfecció que es vol projectar.
Segons aquest testimoni, el veritable secret del príncep Guillem és un caràcter tan complicat i temperamental com el del seu pare, el rei Carles III. L'empleat ha relatat que l'hereu pot mostrar un temperament explosiu, amb episodis d'enuig que resulten incòmodes per a aquells que treballen al seu costat. El que en públic és compostura, en privat es converteix en exigència extrema i en reaccions poc agradables.
El caràcter exigent del príncep Guillem genera tensions a Kensington Palace
De fet, ha assegurat que conviure amb el príncep no sempre és senzill. L'obsessió de Guillem per la perfecció genera tensions constants en el seu entorn, ja que no tolera errors ni imprevistos. En qüestió de segons, pot passar de la cordialitat a l'enuig, provocant un ambient carregat d'estrès als passadissos del palau.
El contrast entre la imatge pública i la privada del príncep resulta sorprenent. Mentre en actes oficials apareix com un home calmat, en el seu cercle més proper és percebut com a impacient i, de vegades, desagradable. Aquesta dualitat posa de manifest que la vida a la reialesa no està exempta de pressions i que la imatge pública sovint s'allunya de la realitat.
A Kensington Palace reconeixen les arrels del temperament del príncep Guillem
Tanmateix, aquest caràcter no hauria sorgit del no-res; aquells que el coneixen des de jove recorden episodis d'intensitat i mal geni en la seva personalitat. Les circumstàncies que van marcar la seva infància, des de la separació dels seus pares fins a la tràgica mort de Diana de Gal·les, haurien deixat una empremta profunda. Tot plegat s'hauria traduït en un temperament que s'aguditza amb la pressió del rol que ocupa.
D'aquesta manera, el secret que ha sortit a la llum humanitza el príncep, però també el fa més polèmic. Lluny de la perfecció que s'imagina, el príncep Guillem es mostra com un home amb llums i ombres, amb virtuts i defectes. I encara que aquest testimoni pugui incomodar a Kensington Palace, deixa clar que l'hereu té un caràcter molt semblant al del seu pare.