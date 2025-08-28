Un empleado de Kensington Palace desvela por fin el secreto del príncipe Guillermo

Un trabajador de Kensington Palace ha roto el silencio y ha revelado un aspecto oculto del príncipe Guillermo que pocos podían imaginar. Durante años, la imagen del heredero ha sido cuidadosamente controlada para mostrarlo como un hombre con sentido del deber. Sin embargo, detrás de esa fachada impoluta se esconde un secreto que hasta ahora solo conocían quienes convivían con él.

Guillermo de Gales ha cultivado la figura del príncipe responsable y equilibrado, el rostro de estabilidad de una monarquía en constante escrutinio. Sus apariciones públicas, medidas al detalle, refuerzan esa imagen de hombre sereno y preparado para el futuro reinado. Pero la confesión de este empleado ha puesto sobre la mesa una faceta muy diferente, una que rompe con esa perfección que se quiere proyectar.

| Europa Press

Según este testimonio, el verdadero secreto del príncipe Guillermo es un carácter tan complicado y temperamental como el de su padre, el rey Carlos III. El empleado ha relatado que el heredero puede mostrar un temperamento explosivo, con episodios de enfado que resultan incómodos para quienes trabajan a su lado. Lo que en público es compostura, en privado se convierte en exigencia extrema y en reacciones poco agradables.

El carácter exigente del príncipe Guillermo genera tensiones en Kensington Palace

De hecho, ha asegurado que convivir con el príncipe no siempre es sencillo. La obsesión de Guillermo por la perfección genera tensiones constantes en su entorno, ya que no tolera errores ni imprevistos. En cuestión de segundos, puede pasar de la cordialidad al enfado, provocando un ambiente cargado de estrés en los pasillos del palacio.

| Europa Press

El contraste entre la imagen pública y la privada del príncipe resulta sorprendente. Mientras en actos oficiales aparece como un hombre calmado, en su círculo más cercano es percibido como impaciente y, en ocasiones, desagradable. Esta dualidad pone de manifiesto que la vida en la realeza no está exenta de presiones y que la imagen pública muchas veces se aleja de la realidad.

En Kensington Palace reconocen las raíces del temperamento del príncipe Guillermo

No obstante, este carácter no habría surgido de la nada, quienes lo conocen desde joven recuerdan episodios de intensidad y mal genio en su personalidad. Las circunstancias que marcaron su infancia, desde la separación de sus padres hasta la trágica muerte de Diana de Gales, habrían dejado una huella profunda. Todo ello se habría traducido en un temperamento que se agudiza con la presión del rol que ocupa.

De esta manera, el secreto que ha salido a la luz humaniza al príncipe, pero también lo hace más polémico. Lejos de la perfección que se imagina, el príncipe Guillermo se muestra como un hombre con luces y sombras, con virtudes y defectos. Y aunque este testimonio pueda incomodar a Kensington Palace, deja claro que el heredero tiene un carácter muy parecido al de su padre.