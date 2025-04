Emotivas palabras de Mushka sobre el menos conocido de los hermanos Farelo

La familia Farelo, conocida por su destacada presencia en el panorama artístico catalán, sigue dando de qué hablar. Esta vez, Irma Farelo Solé, más conocida como Mushka, ha compartido una emotiva anécdota sobre su hermano Bruno Farelo, revelando la profunda influencia que él ha tenido en su carrera musical. Esta revelación ha capturado la atención de sus seguidores y de la prensa especializada, mostrando una faceta más íntima de la artista.​

El origen de una pasión musical

En una reciente entrevista en el pódcast "Spursito and Company", Mushka recordó cómo, siendo apenas una niña de 12 años, su hermano Bruno la introdujo en el mundo de la música urbana. Durante un viaje en coche, Bruno le puso la canción "Es de la mafia" de La Mafia del Amor. Este sencillo acto despertó en ella una curiosidad insaciable por el género.

| ACN, Yuriy Kovtun, XCatalunya

"Yo me acuerdo en el coche, con mi hermano, que me puso una canción de La Mafia del Amor, que se llama: 'Es de la mafia'. Y justo en aquel momento en Barcelona y sobre todo también a escala estatal, se estaba empezando todo lo que era underground y la música urbana. Y yo tenía, no sé, 12 años, era muy pequeña, y a mí ya me atrajo mucho de decir: '¿Qué es esta movida?'", relató Mushka en el pódcast.

Este momento fue determinante para Mushka, llevándola a explorar más sobre la escena underground que florecía en Barcelona. Se interesó por colectivos como Pxxr Gvng y las actividades que tenían lugar en el MACBA, epicentro de esta cultura emergente. Esta inmersión temprana en el ambiente urbano sentó las bases de su estilo musical actual, que fusiona géneros como el reggaetón, el trap y el R&B. ​

Trayectoria y reconocimientos

Mushka ha sabido consolidarse en la escena musical catalana con temas que reflejan su sensibilidad y audacia. Su discografía incluye sencillos como "Sonic", "Sembla Mentida" y colaboraciones destacadas con artistas como Julieta en "No m'estima +" y Figa Flawas en "Diabla". Su estilo, que combina letras introspectivas con ritmos urbanos, le ha valido el reconocimiento del público y de la crítica.

En 2024, Mushka fue galardonada en los Premis de la Música Catalana con los premios a Mejor Álbum de Música Urbana por "Tas Loko Mixtape" y Mejor Artista Revelación, consolidando su posición en el panorama musical.

La influencia familiar en su carrera

La relación de Mushka con su familia ha sido un pilar fundamental en su desarrollo artístico. Su padre, Eduard Farelo, es un reconocido actor catalán, y su hermana mayor, Alba Farelo, conocida artísticamente como Bad Gyal, ha alcanzado fama internacional en el ámbito de la música urbana. Sin embargo, es la figura de Bruno la que emerge en esta ocasión como una influencia clave en los inicios de Mushka. Aunque menos conocido públicamente, su papel fue esencial para que ella descubriera y se apasionara por la música urbana.​

Esta revelación pone de manifiesto cómo las experiencias compartidas en el entorno familiar pueden ser determinantes en la formación de un artista. La complicidad entre hermanos y el intercambio de gustos e influencias han sido, en el caso de Mushka, el germen de una carrera prometedora que sigue en ascenso.​

Con cada nuevo proyecto, Mushka reafirma su compromiso con la música y su deseo de explorar nuevas sonoridades, siempre manteniendo presente la influencia y el apoyo de su familia, especialmente de su hermano Bruno, en su viaje artístico.