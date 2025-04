Un dels millors amics de l'Ariadna Oltra és també una cara coneguda de TV3

per Mireia Puig

Ariadna Oltra, la reconeguda presentadora d'Els matins a TV3, ha aprofitat el cap de setmana per gaudir d'un merescut descans vora el mar. La periodista va ser vista en un restaurant del port, on va compartir un dinar amb un dels seus companys més propers de la cadena. Aquesta sortida va arribar després d'un període intens de feina, i els seguidors d'Oltra es van mostrar emocionats en veure la foto compartida a les seves xarxes socials. La publicació, amb un simple “Diumenge”, va generar força conversa entre els fans.

L'amistat que perdura



El company amb qui Ariadna va compartir aquest dia especial és conegut pel seu treball a TV3. Tots dos han format una de les parelles més recordades del programa Els matins, una relació professional que amb els anys s'ha convertit en una forta amistat. Qui té un talent destacat per a la fotografia, no només és un bon amic d'Oltra, sinó que tots dos continuen mantenint un vincle proper que es reflecteix en les publicacions compartides a les seves xarxes socials.

| TV3

Un amor que va néixer entre càmeres



Mentre l'amistat floreix, també hi ha lloc per a l'amor a la vida d'Ariadna Oltra. La presentadora va trobar l'amor de la seva vida a TV3, en un company amb qui comparteix tant la seva vida professional com personal: Txus Navarro, un destacat càmera i muntador de la cadena. La seva història d'amor va començar durant la seva participació en el debat nocturn Punt Cat, i des de llavors, la relació entre Ariadna i Txus ha estat molt sòlida.

Malgrat les seves respectives carreres, el suport mutu entre tots dos ha estat clau en la seva relació. Han treballat junts en diversos projectes i s'han convertit en una de les parelles més estimades dins l'àmbit televisiu, cosa que demostra com la feina pot ser també un lloc per trobar l'amor.

| ACN, MarekPhoto's Images

Un entorn familiar a TV3



TV3 ha aconseguit crear un ambient familiar entre els seus empleats, cosa que Ariadna Oltra sempre ha ressaltat a les seves xarxes socials. La periodista no només té una relació propera amb ell, sinó que també manté un gran companyerisme amb altres dels seus col·legues a la cadena. Aquesta atmosfera de suport mutu i camaraderia és la que ha marcat la carrera d'Oltra, qui continua consolidant-se com una figura fonamental en els mitjans catalans.



El dia que Ariadna Oltra va passar a la platja amb Espartac Peran és només una petita mostra de les relacions properes que ha format a TV3. Entre amics i feina, la presentadora ha aconseguit equilibrar la seva vida personal i professional, mantenint el suport de qui l'envolta.

El nom de la persona que va acompanyar Ariadna en aquest dia especial és Espartac Peran, el seu gran amic i company a TV3.

La clau final d'aquesta història és com les relacions professionals a TV3 es transformen en vincles personals profunds. Ariadna Oltra i Espartac Peran són l'exemple perfecte de com el companyerisme i el suport mutu entre col·legues poden perdurar més enllà de la feina, creant amistats que duren tota la vida.