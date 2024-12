Ni Broncano ni Pablo Motos: La dada de Marc Ribas a TV3 que els deixa en mal lloc

Des de fa mesos, La Revuelta de La 1 i El Hormiguero d'Antena 3 competeixen pel tron del prime time. Ambdós programes han apostat fort per conquerir l'espectador en franges horàries clau. Mentre David Broncano lidera un format fresc amb convidats sorprenents, Pablo Motos continua confiant en la seva combinació d'entrevistes i entreteniment.

Però, en aquesta pugna, hi ha una dada reveladora que ha canviat el panorama televisiu. L'èxit d'ambdós programes rau en estratègies molt diferents. La Revuelta ha optat per ampliar la seva durada i finalitzar després d'altres programes de referència.

Aquesta tàctica ha permès captar part de l'audiència residual, cosa que explica els seus recents increments. D'altra banda, El Hormiguero manté una estructura tradicional, consolidant el seu públic fidel encara que enfrontant-se a fluctuacions en funció dels seus convidats.

No obstant això, la batalla pel lideratge a Espanya no sempre es tradueix en èxit a Catalunya. Aquí, TV3 continua marcant diferències amb formats únics i plenament arrelats en la cultura catalana. És en aquest context on entra en joc el programa de Marc Ribas, Joc de Cartes, que ha donat una lliçó de com connectar amb tota l'audiència local.

Les dades ho confirmen: Marc Ribas arrasa

L'últim episodi de La Revuelta va assolir un 16,5% de quota de pantalla a Espanya, amb més de 2 milions d'espectadors. A Catalunya, va aconseguir un 15,3%, superant els 266.000 espectadors gràcies a la seva estratègia d'horari estès.

Però ni tan sols aquests números van ser suficients per liderar la nit en terres catalanes. Joc de Cartes, amb el seu carismàtic presentador Marc Ribas, va aconseguir un impressionant 20% de quota de pantalla.

El programa gastronòmic va començar fort amb 313.000 espectadors a l'inici de l'episodi. Encara que va perdre una mica de públic cap al final, va acabar amb 240.000 espectadors, consolidant el seu lideratge. La fidelitat de l'audiència demostra que el format de TV3 continua sent un referent insubstituïble.

L'èxit d'un format proper

Joc de Cartes és molt més que un programa de cuina; és una finestra a la diversitat gastronòmica catalana. Marc Ribas, amb el seu estil proper i el seu domini culinari, ha sabut connectar amb l'espectador d'una manera única. Cada episodi no només avalua restaurants, sinó que també explica històries que reflecteixen la riquesa cultural i emocional de Catalunya.

Mentre altres formats lluiten per atreure l'audiència amb grans produccions, Ribas triomfa amb autenticitat i proximitat. Aquest èxit no només reafirma el poder de TV3 en el prime time, sinó que també deixa clar que no tot depèn de pressupostos milionaris o noms mediàtics.

A vegades, la clau està en entendre què vol veure l'espectador i donar-li-ho de manera honesta. La batalla per l'audiència continua oberta, però almenys a Catalunya, el regnat de Marc Ribas i Joc de Cartes sembla indiscutible. Una vegada més, TV3 demostra que la seva connexió amb l'audiència local és la seva millor arma en el competitiu món del prime time.