Emoció a Espanya pel pacte que han fet la infanta Cristina i la infanta Elena

La Casa Reial torna a estar en el punt de mira, aquesta vegada per un motiu que ha commogut profundament l'opinió pública. La salut d'Irene de Grècia travessa un moment delicat que preocupa enormement la Zarzuela. Tot i això, Elena i Cristina han arribat a un acord pel bé de la seva família: no volen separar-se de la seva mare en aquests moments.
La reina Sofia pateix en veure el deteriorament d'Irene i, alhora, intenta sobreposar-se a una situació que la té angoixada. En aquest context, les seves filles, la infanta Elena i la infanta Cristina, han decidit fer un pas endavant i segellar un pacte de suport mutu per acompanyar la seva mare.
Segons ha revelat Pilar Eyre al seu blog de Lecturas, les infantes han organitzat un autèntic “operatiu familiar” per a Irene. “Quan no hi és Cristina hi va l'Elena, i l'altra se'n va de vacances, però sempre una de les dues està al capdavant d'un pla molt complicat”, explica. Aquesta estratègia, nascuda de la preocupació i de l'afecte, mostra una faceta poc coneguda de les germanes del rei Felip VI.
Ningú a Espanya esperava l'acord al qual han arribat Elena i Cristina
La situació és especialment dura per a la reina emèrita. Sofia, sempre abnegada, es troba també molt afectada, no només físicament sinó també anímicament.
“Té molta angoixa, sobretot pel que pot passar aquesta tardor”, apunta Eyre. Elena i Cristina, conscients de la fragilitat de la seva mare, han decidit no deixar-la sola en un moment tan sensible. La seva presència s'ha convertit en un bàlsam inesperat, retornant-li tranquil·litat i seguretat.
Elena i Cristina estan molt preocupades per Irene de Grècia
Un altre aspecte destacat és que aquesta cura es fa de manera totalment desinteressada. Irene de Grècia no compta amb fortuna personal, ja que el poc que va arribar a posseir ho va destinar a causes benèfiques, vivint des de fa anys de la generositat de la reina Sofia. Precisament aquesta absència de recursos ha fet encara més evident la dedicació personal d'Elena i Cristina, que no dubten a dedicar temps i esforç pel benestar de la seva tieta.
El pacte entre les infantes ha estat rebut amb orgull i tendresa per part de molts espanyols, que valoren el compromís d'ambdues en un moment en què les tensions familiars i la distància semblaven haver debilitat la seva relació. Ara, unides entorn de la salut d'Irene i de la fortalesa de la seva mare, Cristina i Elena demostren que la família continua sent un pilar irrenunciable.
En definitiva, aquest gest solidari no només ha retornat esperança a la reina Sofia, sinó que també ha emocionat tot un país que aplaudeix la dedicació de les seves dues filles. Ambdues han deixat enrere diferències i dificultats, han decidit ser on més se les necessita: al costat de la seva mare i d'Irene de Grècia.