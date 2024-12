'Com si fos ahir' 16 de desembre: L'Ismael confessa i s'enfronta a les conseqüencies

L’Ismael ja ha aparegut. Això ha estat el més destacat del capítol d’aquest divendres de ‘Com si fos ahir’. Com alguns seguidors de la sèrie ja sospitaven, qui l’ha estat ajudant en la seva fugida ha estat el Jess, l’amic del Joel. Quan ha sabut que la Mari Carmen ja s’estava recuperant, ha anat fins a l’hospital a veure-la i li ha confessat tot. La dona ja ho sabia però ha callat davant dels Mossos per no incriminar-lo. De moment s’ha salvat però difícilment tot acabi tan bé per a l’Ismael.

Al capítol de dilluns, el noi es retroba amb els seus pares. Abans d’això, però, veurem el Litus desesperat. Ha imprès 100 cartells més i li comenta a la Marta. Tot fa pensar que en aquest moment apareixerà. L’Ismael explica als seus pares per què va desaparèixer. Els dirà tota la veritat? Després també s'enfronta a la Marta i va a casa la Noe per veure la Mari Carmen. Quina serà la reacció de la Noe? Ha quedat molt tocada per tot el què ha passat i va ser ella a qui li va semblar veure l’Ismael a l’hospital.

El Jordi en la seva línia

Una segona trama la protagonitzarà un dels personatges més esperpèntics i infantils de la sèrie: el Jordi. Recordem que al capítol d’aquest divendres es va emborratxar i va trucar la Lídia per tirar-li la cavalleria per sobre pel que havia fet mentre la Gina era a Madrid. No sabem com – perquè no es va ensenyar – va acabar dormint a casa la Lídia. Al seu llit per ser exactes.

El Jordi truca a la Gina des de casa la Lídia per demanar-li perdó per haver marxat enfadat. Està angoixat perquè no sap què ha passat amb la Lídia. Segurament no passés res però la Lídia li farà creure que sí. El seu objectiu és perjudicar la seva cosina tant a nivell personal com professional. I ho està aconseguint.

La Mila deixa l'autoescola farta de la Gemma

Finalment, veurem que la Mila vol plegar de l'autoescola perquè no pot treballar sota les condicions que la Gemma li ha imposat. De fet es presenta a casa el Toni amb una carta de renúncia. El Toni, finalment, li retreu tot a la Gemma. Més crisi. I això que semblava que la cosa anava bé ja que havien reservat en un castell per anar de vacances de Nadal.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol del dilluns 16 de desembre de 2024?

El primer capítol de ‘Com si fos ahir’ de la setmana abans de l’aturada per Nadal començarà a les quatre i set minuts de la tarda, just després del ‘Cuines’. Tindrà una durada, segons la programació oficial de TV3, de quaranta minuts.