Eloi Cordomí confirma que avui hi haurà vent i les zones on plourà

Ahir Catalunya va viure un dia marcat per fortes ratxes de vent que van alterar el dia a dia. En algunes zones, les velocitats del vent van superar els 70 km/h, especialment en àrees muntanyoses i la meitat sud. Aquest fenomen, anunciat prèviament pels serveis meteorològics, va generar incidències com ara caigudes d'arbres i obstacles a carreteres.

El vent també es va deixar sentir amb força a la costa, amb marejades notables al litoral català. Els pescadors i les embarcacions petites van haver d'extremar les precaucions. A més, el trànsit a les carreteres va ser complicat en alguns punts a causa de la visibilitat reduïda per la pols aixecada.

Tot i els inconvenients, les autoritats van insistir en la importància de seguir els avisos meteorològics. Aquestes alertes no només adverteixen la població sinó que eviten accidents i problemes més grans. Ara, l'atenció està posada al pronòstic per avui, que continua destacant per la presència de vent i precipitacions.

Vent intens i pluges localitzades

Eloi Cordomí, meteoròleg de TV3, ha confirmat que avui continuarà el vent fort a diverses zones de Catalunya. Aquest fenomen serà especialment intens a la meitat sud i les àrees muntanyenques. Segons els mapes compartits, algunes ràfegues poden superar novament els 80 km/h.

| Getty Images Signature

El dia d'avui començarà amb un ambient assolellat a la major part del territori. Tot i això, al Maresme i la Costa Brava podrien registrar-se pluges febles durant el matí. Aquestes precipitacions, encara que puntuals, podrien sorprendre els que transiten per aquestes àrees.

A la tarda, s'espera un canvi a les condicions meteorològiques. Les pluges es desplaçaran cap al nord del Pirineu, una zona que també experimentarà ratxes de vent. Aquest patró de precipitacions és habitual en dies amb vents forts, ja que els corrents generen acumulació d'humitat en aquestes àrees.

Recomanacions i precaucions

Davant d'aquest panorama, es recomana evitar activitats a l'aire lliure en zones exposades al vent, com ara boscos o platges. També és important assegurar objectes que puguin caure des de balcons o terrasses, ja que podrien causar danys.

Ahir mateix ja vam veure del que podien ser capaços aquestes perilloses ratxes de vent, amb diferents pals a ciutats com Castelldefels que es van ensorrar per la violència del vent. Els 'Bombers' de la Generalitat de Catalunya estan més atents que mai i per això demanen màxima precaució davant de dies com els d'avui.

Pel que fa a les pluges, encara que no seran intenses, cal circular amb precaució a les carreteres del Maresme i al nord del Pirineu. La combinació d'aigua i vent pot reduir la visibilitat i dificultar la conducció.

La meteorologia a Catalunya continua sent impredictible durant aquesta època de l'any. Mantenir-se informat i seguir les recomanacions dels experts és clau per afrontar aquests dies amb seguretat.