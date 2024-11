Eloi Cordomí anuncia pluja i neu a aquestes zones de Catalunya

per Sergi Guillén

Després de setmanes de precipitacions intenses, els efectes de la DANA comencen a disminuir a Catalunya. Les fortes pluges i ratxes de vent, que van causar inundacions a nombroses comarques, estan cedint terreny. Tot i això, el clima no dóna treva i dóna pas a condicions hivernals, marcades per un descens de temperatures i fenòmens meteorològics adversos.

L'inici de novembre comporta una gran transició cap a un panorama més fred i humit.; les diferents precipitacions persisteixen, però ara amb unes característiques pròpies de la temporada. Aquest canvi inclou pluges intenses al nord i centre del territori, així com nevades en zones muntanyoses. A més, els forts vents incrementen el risc en diverses àrees costaneres i muntanyenques.

Segons els pronòstics, el temporal d'hivern ja comença a afectar el sud de Catalunya. Tot i la millora general, certes zones continuaran experimentant episodis de pluges torrencials i vent. Aquesta situació requereix precaució tant per a conductors com per a habitants de regions exposades.

Detalls del pronòstic segons Eloi Cordomí

El meteoròleg de TV3, Eloi Cordomí, ha compartit un informe detallat sobre el clima a Catalunya per als propers dies. Segons la seva anàlisi, les comarques del sud enfrontaran ratxes de vent que arribaran fins als 70 km/h. Aquest fenomen també afectarà àrees del Pla de Lleida i d'altres zones de l'interior.

| TV3, @eloicordomi, XCatalunya

Al Pirineu, les precipitacions seran significatives, acompanyades d'un descens notable de la cota de neu. Cordomí assenyala que aquesta es reduirà dels 2.000 metres actuals a 1.600 metres, cosa que afavorirà l'acumulació de neu en altituds mitjanes. També hi haurà ruixats destacats a Girona i altres comarques del nord, cosa que podria augmentar el cabal dels rius.

Les gràfiques meteorològiques compartides pel meteoròleg indiquen acumulacions considerables de pluja al nord-est de Catalunya. Les imatges mostren àrees que podrien rebre més de 50 mm les properes 24 hores. Les regions més afectades seran l'Alt Empordà i altres zones properes al litoral.

Recomanacions per enfrontar el temporal

Donat el pronòstic de pluges i nevades, Protecció Civil de Catalunya ha emès recomanacions per minimitzar riscos. S'aconsella evitar desplaçaments innecessaris a zones muntanyoses i revisar l'estat dels vehicles abans de viatjar. Per als que resideixen prop de rius o torrents, se suggereix mantenir-se alerta davant de possibles desbordaments.

A més, és fonamental assegurar elements a balcons o terrasses per evitar accidents pel vent. A les àrees amb més acumulació de neu, es recomana portar cadenes al cotxe i utilitzar roba adequada. Per acabar, és crucial parar atenció a les actualitzacions meteorològiques i seguir les indicacions de les autoritats.

El canvi cap a un clima hivernal no només redefineix el paisatge de Catalunya, sinó que també exigeix més precaució en el dia a dia.