Decisió dràstica de Cristina de Borbó i la Casa Reial contra Iñaki Urdangarin

La relació entre Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin ha estat objecte d'atenció mediàtica des de la separació. Recentment s'ha obert un nou capítol a l'entramat del divorci de la Infanta amb què fos un dels membres més ben valorats de la família reial.

Els diners han pres el protagonisme en aquest cas. Més concretament, l'objecte de la polèmica és la pensió que Urdangarín percep mensualment. Però, què és el que ha passat?

Urdangarín vol més diners

La Infanta ha pres una decisió ferma en rebutjar la sol·licitud del seu exmarit d'augmentar la pensió que li atorga mensualment. Aquesta negativa ha generat tensions addicionals entre tots dos i ha involucrat la Casa Reial en un assumpte que semblava resolt.

Segons fonts properes a la Infanta, Urdangarin va sol·licitar un increment de la paga. Tot i això, Cristina de Borbó considera aquesta petició com un "xantatge" i s'ha negat rotundament a accedir-hi.

| YouTube

Manutenció rigorosa

Urdangarín ja percep una quantitat mensual de 3.000 euros, com a fruit dels acords de separació. Tot i això, davant la proposta, no està disposada a augmentar aquesta suma. Sobretot després que Urdangarin no ha demostrat esforços per millorar la seva situació financera.

La negativa de Cristina se sustenta que veu en aquesta sol·licitud una estratègia d'Urdangarin per obtenir més beneficis econòmics sense cap justificació vàlida. Més aviat, l'exmembre de la família reial gaudeix d'un estil de vida ostentós i no es nega cap mena de caprici.

Els luxes d'Urdangarín

Des de la seva separació, Urdangarin ha mantingut un estil de vida que, segons afins a la infanta, no correspon a la seva situació econòmica actual.

| YouTube

Se l'ha vist en viatges i activitats que impliquen despeses considerables, cosa que ha generat dubtes sobre la necessitat real d'un augment a la pensió. Des de l'habitatge que lloga, fins a les destinacions més recòndides i exòtiques que visita freqüentment, o els vehicles que condueix. Tot això, en un tren de despesa, al qual la Infanta ja hauria dit que "a veure quant dura".

La Infanta, actualment

La Infanta Cristina, per part seva, ha buscat mantenir una vida discreta i centrada en els seus fills i activitats professionals. Actualment manté la residència a Suïssa per temes laborals.

Aquest episodi afegeix una nova capa de complexitat a la ja tensa relació entre Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin. La negativa de la infanta a augmentar la pensió del seu exmarit mostra la seva determinació de no cedir davant del que considera pressions injustificades.