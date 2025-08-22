Elena, la mare de Nandu Jubany: la sorpresa que el seu fill li ha preparat

La casa de Nandu Jubany cuina les celebracions a foc lent i les serveix amb tendresa de quilòmetre zero. Aquesta vegada, el xef català va reservar taula per a un gest íntim que va acabar emocionant familiars, seguidors i curiosos. El calendari marcava el sant d'Elena Herms, la dona que li va ensenyar la valentia, l'humor i la disciplina de la feina. El que va arribar després va ser una sorpresa mínima en format, però gegantina en significat, amb un desig i una frase inoblidable.
El sant d'Elena i el desig que va desarmar tota la taula
En un vídeo compartit pel cuiner a Instagram, l'Elena apareix davant d'una espelma. Se la veu agraïda, envoltada per la seva família quan Nandu s'hi acosta, la felicita i li demana que pensi un desig. “Soc la dona més feliç del món”, repeteix l'Elena amb un somriure enorme. L'escena es va difondre coincidint amb el 18 d'agost, dia de Santa Elena, onomàstica celebrada a Espanya i Amèrica Llatina cada estiu.
El retrat d'una mare amb coratge a TV3
El vincle entre mare i fill havia quedat retratat a TV3, quan Gemma Nierga va entrevistar l'Elena a “Els meus pares”. Allà la van descriure com la versió femenina de Jubany, una dona vital i directa, amb una energia contagiosa que recorda poderosament al xef. Aquell programa va subratllar el seu paper essencial en la infància del cuiner, criat entre olles al restaurant familiar del Moianès. Cinc anys després, el gest del sant confirma que la fortalesa de l'Elena roman intacta i que la seva influència continua marcant la família.
Un xef amb estrella que tria el que és petit
El cuiner de Can Jubany ha construït un relat públic on la família ocupa sempre la primera línia de les seves decisions. El seu restaurant homònim figura destacat a la Guia Michelin per equilibrar tradició catalana i avantguarda amb producte de proximitat. Per això sorprèn menys que la celebració del sant fos senzilla, domèstica i càlida, exactament el que un fill voldria regalar. Una abraçada, un petó a la galta i aquesta invitació a demanar un desig van ser suficients per omplir de sentit el moment.
El vídeo es va compartir a les històries del xef i va ser recollit per mitjans locals, on es va destacar la frase de l'Elena. La publicació va arribar després d'uns dies de descans de l'equip, anunciats pel mateix cuiner, i va reforçar la seva imatge propera i familiar. No hi va haver posat impostat ni gran producció, només una taula, una espelma i una mare celebrant la seva onomàstica amb una naturalitat emocionant. L'Elena va agrair, va recordar que ja havia estat feliç l'hivern anterior i va deixar clar que la felicitat també s'entrena amb constància.
Una data carregada de simbolisme per a ‘Santa Elena’
L'onomàstica de Santa Elena recorda la mare de l'emperador Constantí, associada a la recerca de la Vera Creu a Terra Santa. Aquest rerefons de perseverança i fe explica per què moltes famílies mantenen la tradició i converteixen el dia en una celebració íntima. Queda per veure si aquesta espelma es tradueix en nous projectes compartits o en una altra sobretaula memorable on la primera paraula torni a ser gràcies. Per ara, ens quedem amb un resum senzill: sant, sorpresa mínima, desig secret i una mare proclamant la seva felicitat sense filtres.