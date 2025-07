Eduard Farelo y Mercè Martínez sobre el final de temporada de Com si fos ahir: 'Es...'

Los actores Eduard Farelo, que interpreta a Miquel, y Mercè Martínez, en el papel de Neus en la popular serie catalana "Com si fos ahir", han ofrecido nuevos detalles sobre el desenlace de la octava temporada, destacando la complejidad de las tramas y el enfoque realista que ha enganchado a la audiencia durante años. Sus comentarios apuntan a un cierre potente y fiel a la esencia de la ficción.

Se espera poco protagonismo para ambos en el capítulo final de temporada. De hecho, Mercè Martínez, cuyo personaje está en Australia, difícilmente aparecerá. Tampoco se espera ninguna trama clave para Eduard Farelo aunque su personaje posiblemente sí aparezca en pantalla.

El episodio tendrá otras tramas como la de Ivan o la de Marta. La primera, misteriosa. ¿Quién es el personaje - interpretado por Mercè Arànega - que le ha estado llamando? Y en el caso de Marta... ¿Le hará daño Esteve?

Eduard Farelo tiene la clave sobre la conexión de la serie con el público

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Eduard Farelo ha avanzado que el equipo tiene preparado un desenlace potente: "Pienso que tenemos un muy buen capítulo final". El actor ha subrayado el reto que supone para los guionistas mantener la frescura de la serie después de ocho temporadas en antena. Farelo atribuye el éxito de "Com si fos ahir" a su cercanía con el espectador, ya que las tramas son muy próximas al público y no incluyen "grandes asesinatos ni grandes misterios".

"Es una cosa más enganchada a la realidad", afirma el actor. Además, ha destacado uno de los rasgos diferenciales de la ficción: "Es una serie de mujeres muy potentes", mientras que los personajes masculinos, a veces, van "un poquito más de aquella manera", algo que considera un reflejo de "la vida, en realidad".

La adaptación de Mercè Martínez a la serie

Por su parte, Mercè Martínez ha compartido cómo ha vivido el arco argumental de su personaje, Neus, durante esta temporada.

La actriz ha confesado que afrontó la trama con la misma incertidumbre que la propia Neus, ya que no se enteró "de nada de lo que pasaba hasta el final de temporada". Esta situación creaba un paralelismo único: "Yo, como actriz, no sabía hacia dónde iba, pero es que el personaje no sabía nada de nada".

Su desconcierto llegó al punto álgido cuando todos a su alrededor conocían una infidelidad que ella ignoraba. "Llegó un momento en que todos los personajes sabían que llevaba unos cuernos de aquí a Tahití, y mi personaje era el único que no lo sabía", comenta la actriz con humor.

Las declaraciones de ambos intérpretes refuerzan la idea de que la fuerza de "Com si fos ahir" reside en la verosimilitud de sus personajes y situaciones. La serie sigue explorando las complejidades de las relaciones humanas desde una óptica cotidiana, un factor que, tras ocho temporadas, sigue siendo la clave de su conexión con unos espectadores que ya esperan con gran expectación un final que promete estar a la altura.