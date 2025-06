Francesc Mauri diu el que molts pensen després de veure unes verdures al mercat

per Pol Nadal

No és la primera vegada que Francesc Mauri, meteoròleg i divulgador català, es converteix en el centre d'una conversa a les xarxes socials per una qüestió quotidiana. La seva última publicació a Twitter, on comparteix una imatge d'una parada de verdures fresques i acolorides, ha encès un debat inesperat. No és només l'estampa de l'horta el que ha cridat l'atenció dels seguidors del presentador, sinó el missatge entre línies: realment consumim productes de proximitat o només ens ho sembla?

Sovint, el debat sobre el consum de proximitat es queda a la superfície, adornat per campanyes de màrqueting i eslògans enganxosos. Tanmateix, quan una figura pública com Mauri intervé amb dades i una imatge real, la conversa pren una altra dimensió. No és la primera vegada que en l'entorn mediàtic català es qüestiona l'autenticitat dels productes que arriben als mercats locals, però en aquest cas, l'eco ha estat més gran de l'habitual.

Francesc Mauri, contundent amb la procedència dels productes

El tuit de Francesc Mauri no només mostrava una imatge apetitosa de fruites i verdures. El seu missatge, directe però sense perdre la ironia, apuntava a un problema que molts consumidors prefereixen no mirar de cara. El presentador afirmava que quan és temporada de tomàquets, préssecs o cireres i aquests productes són realment "de casa", no tenen rival pel que fa a qualitat.

Però deixava caure una crítica: encara en plena temporada, en moltes botigues i mercats etiquetats com de "proximitat", continuen apareixent productes arribats de llocs tan llunyans com Múrcia, Huelva o Almeria.

La polèmica no va trigar a encendre's. Desenes d'usuaris van respondre a Mauri amb les seves pròpies experiències. Alguns coincidien que, tot i la imatge de producte local, bona part de la fruita i verdura que es ven a Catalunya continua arribant d'altres comunitats, fins i tot de fora del país. Altres defensaven a ultrança els mercats de barri, assegurant que sí que aposten pel producte local sempre que és possible. En qualsevol cas, el post de Mauri va servir de mirall per a un debat social més profund.

Reaccions a les xarxes i pronunciaments del sector ecològic

El missatge no va passar desapercebut per a perfils influents en el sector de l'agricultura ecològica i per a associacions vinculades a l'alimentació sostenible. Des de diversos comptes verificats d'organitzacions com CCPAE, l'entitat certificadora de productes ecològics a Catalunya, es van sumar a la conversa agraint la visibilitat al problema.

El debat es va anar animant amb aportacions d'agricultors locals, alguns reivindicant les dificultats que tenen per col·locar els seus productes als grans mercats i altres denunciant que moltes botigues, tot i l'etiqueta d'"eco" o "proximitat", prioritzen el marge econòmic abans que el compromís territorial.

En paral·lel, alguns consumidors van compartir els seus trucs per assegurar-se de la procedència dels productes: preguntar directament al venedor, fixar-se en l'etiquetatge real i, sobretot, fugir dels supermercats generalistes a la recerca de cooperatives i petits mercats d'agricultors.

El tema va arribar fins i tot a fòrums de premsa especialitzada en tendències d'alimentació, on es va tornar a subratllar el paper que juguen els prescriptors mediàtics, com Mauri, perquè l'opinió pública no oblidi la importància del consum responsable.

Una reflexió més enllà de l'anècdota: el futur del consum local

El que ha passat amb el missatge de Francesc Mauri va més enllà d'una simple queixa o una imatge viral. Posa de relleu el repte de consumir productes de temporada i de proximitat en un context on la globalització marca el ritme del mercat. De veritat sabem d'on venen els aliments que posem a taula? Som conscients de l'impacte que té triar una poma de Lleida davant d'una arribada de Huelva o fins i tot d'un altre país?

El debat segueix obert. Les xarxes han demostrat que hi ha una part de la ciutadania disposada a exigir més transparència i autenticitat en el que mengem. La intervenció de Francesc Mauri ha servit per recordar, una vegada més, que la defensa del producte local i ecològic no és només una moda, sinó una qüestió de compromís amb el territori, l'economia i la salut.

Serà aquest l'inici d'una tendència real o simplement una anècdota viral? El cert és que, per ara, la conversa segueix i les imatges de mercats autèntics tornen a ser el centre del cor mediàtic català.