Duo magistral amb Montserrat Carulla: actriu veterana de Laberint d'Ombres amb 94 anys

Hi ha personatges televisius que s'instal·len per sempre a la memòria col·lectiva dels espectadors. Un d'ells és, sens dubte, el de Paquita, la serventa abnegada de la sèrie 'Laberint d'Ombres'. Molts recorden amb afecte la seva bondat i la seva paciència davant un caràcter tan complex com el de Cèlia.
El que potser no tothom sap és que l'actriu que li va donar vida, Dora Santacreu, segueix entre nosaltres. A 94 anys - va néixer a l'Argentina el 1930 - representa una part fonamental de la història de la nostra televisió. La seva trajectòria mereix ser recordada i celebrada amb el respecte que mereix una gran dama de la interpretació.
La vida discreta de Paquita després del fenomen televisiu
'Laberint d'Ombres' es va convertir en un autèntic fenomen de masses a Catalunya a finals dels noranta. La sèrie, emesa per TV3, va mantenir en suspens milers de famílies amb les seves trames complexes de poder. La trama se centrava en la família Aymerich, amb el malvat Salvador Borés (Marc Cartes) fent-los la vida impossible.
Però també hi havia altres personatges com Cèlia, interpretada per la llegendària Montserrat Carulla. Al seu costat, sempre fidel i disposada, hi havia Paquita, una serventa de gran cor.
Dora Santacreu va brodar un paper que transmetia tendresa i lleialtat incondicional a parts iguals. El seu personatge suportava estoicament les constants esbroncades d'una Cèlia sovint despòtica i distant.
Després de l'immens èxit d'aquella ficció, la carrera de Dora Santacreu va continuar amb solidesa. Va participar en altres produccions televisives com 'El cor de la ciutat' o 'Kubala, Moreno i Manchón' i en diverses obres de teatre.
Tanmateix, sempre ha mantingut un perfil mediàtic molt discret, allunyada dels focus. L'actriu va preferir centrar-se en la seva feina, construint una carrera admirable sense necessitat de grans titulars. La seva vida actual transcorre amb la tranquil·litat pròpia de qui ha dedicat la seva existència a l'art escènic. Des de 2019 no consten participacions en cap projecte televisiu, possiblement per la seva avançada edat.
El llegat inesborrable d'un duet actoral icònic
La relació entre Paquita i Cèlia a la ficció era una muntanya russa d'emocions per al públic. Els espectadors patien amb cada injustícia, però també somreien amb els petits gestos de complicitat.
Aquesta química tan especial va ser possible gràcies al talent de dues actrius extraordinàries. Dora Santacreu i l'enyorada Montserrat Carulla, traspassada el 2020, van formar un tàndem magistral. Totes dues van aconseguir que els seus personatges traspassessin la pantalla, convertint-se en un reflex de moltes dinàmiques socials.
A les xarxes socials, molts usuaris encara comparteixen escenes d'ambdues, recordant l'impacte de les seves actuacions. Els fòrums de fans de la sèrie s'omplen de nostàlgia en evocar la paciència infinita de Paquita. Aquest afecte demostra que el llegat de Dora Santacreu va més enllà d'un simple paper televisiu. Ella i Montserrat Carulla van construir un tros de la història sentimental de tota una generació.