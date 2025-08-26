Biel Duran (Com si fos ahir), trencat per la mort de Verónica Echegui: 'Estic...'

L'actor català, visiblement afectat, s'ha sumat a les innombrables mostres d'afecte cap a l'actriu, morta a 42 anys. La seva marxa deixa un buit irremeiable al cinema espanyol i al cor de qui la van conèixer i admirar profundament.
El món de la interpretació a Espanya s'ha tenyit de dol de manera inesperada. La notícia del tràgic decés de Verónica Echegui als 42 anys ha caigut com una galleda d'aigua freda, deixant un sentiment d'incredulitat i profunda tristesa.
L'actriu, coneguda pel seu immens talent i la seva personalitat aclaparadora, lluitava en silenci contra un càncer. El seu amic i també director Daniel Guzmán confirmava que havia decidit mantenir la seva malaltia en la més estricta intimitat. La notícia ha commocionat companys de professió, amics i un públic que l'admirava per la seva força a la pantalla.
Un comiat que ha deixat el sector "en xoc"
Les reaccions a la seva sobtada marxa no s'han fet esperar, inundant les xarxes socials de missatges d'afecte i comiat. Una de les més sentides ha estat la de l'actor català Biel Duran, conegut pel seu paper a la sèrie 'Com si fos ahir'.
Visiblement afectat, Duran confessava en una entrevista radiofònica per al programa 'Versió Estiu' de RAC1 que es trobava totalment sobrepassat per la notícia. "Estic en xoc amb la notícia, no en sabíem res", va admetre amb la veu trencada, reflectint com se senten molts companys que desconeixien la difícil batalla que lliurava l'actriu. Les seves paraules transmeten la commoció d'un sector que perd un dels seus talents més brillants de manera prematura i inesperada.
Biel Duran no va escatimar elogis a l'hora de recordar la figura de la seva companya, a qui va descriure com "una dona molt admirada amb un talent i un caràcter brutals". Per a ell, com per a tants altres, Echegui no era només una actriu excepcional, sinó una persona amb una força aclaparadora que deixava empremta.
Una trajectòria, avalada per cinc nominacions als Goya i el guardó a millor directora pel seu curtmetratge 'Tótem Loba', és el testament d'una artista polifacètica. Des del seu debut a 'Yo soy la Juani' fins als seus papers a 'La gran familia española' o 'Explota explota', va demostrar una versatilitat única per transitar entre el drama i la comèdia amb una naturalitat sorprenent.
Un llegat inesborrable al cinema
La partida de Verónica Echegui deixa un buit impossible d'omplir. La seva energia i la seva mirada traspassaven la pantalla, connectant d'una manera molt especial amb l'espectador.
La valentia amb què va afrontar la seva carrera és la mateixa que va demostrar en la seva vida personal, triant la discreció en els seus moments més vulnerables. Biel Duran, immers en el dolor, resumia el sentiment col·lectiu amb una frase contundent: "Ha estat una hòstia força forta. Fa molt mal que hagi marxat així". Unes paraules que encapsulen la ràbia i la tristesa per una vida truncada massa aviat.