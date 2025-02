Dos actors importants en culebrots de TV3 que no recordaves que eren marit i muller

per Pol Nadal

La Televisió de Catalunya es caracteritza, entre altres coses, per tenir unes excel·lents sèries de ficció. Catalunya és un país on neixen excel·lents actors i actrius, amb grans dots interpretatives que donen vida a personatges entranyables. Al llarg de quatre dècades, la llista de sèries és llarga. Poblenou, Secrets de Família, Nissaga de Poder, Laberint d'Ombres, El Cor de la Ciutat, La Riera, Com si fos ahir. I un llarg etcètera.

Molts d'ells repeteixen. Avui volem parlar de Carme Fortuny a Nissaga de Poder. La Senyora Antònia, una mare castradora. Ultraconservadora i maquiavèl·lica, controlava la vida del seu fill Màrius (Boris Ruiz). Aquesta actitud va provocar que Màrius fos una persona insegura i amb obsessions. Notari de professió, es va enamorar de Montserrat Capdevila (Mercè Sampietro), que el va manipular perquè modifiqués el testament del germà d'ella, Miquel (Ernest Serrahima). Antònia es va assabentar d'aquesta relació i va maniobrar per casar Màrius amb la seva cosina Pietat (Ester Formosa) qui al seu torn era la secretària del personatge interpretat per Boris Ruiz.

| TV3

Mala idea. La modoseta Pietat va resultar ser molt més freda i calculadora del que semblava i va aconseguir tenir lligat a Màrius a ella. Els fets es van precipitar i Màrius fins i tot va acabar matant un amant de Montserrat. Tota la veritat va acabar sortint a la llum i Màrius va passar 16 anys a la presó. A la seqüela de 'Nissaga de Poder', anomenada 'Nissaga: L'Herència', Màrius va sortir de la presó però la seva mare seguia amb el mateix caràcter. No va ser fins al final de la sèrie, amb Màrius ja mort, que Antònia va recapacitar i va canviar, suavitzant el seu caràcter.

Carme Fortuny a 'El Cor de la ciutat'

Carme Fortuny també va aparèixer a 'El Cor de la ciutat'. Allà era Pilar Balaguer. Germana de Roser (Carme Contreras) i vídua d'Esteve, que va morir a la primera temporada. Tenia un fill, Pau, que va morir en un accident anys enrere de començar la sèrie i qui mai va arribar a aparèixer.

Anys més tard apareix Ramon, més conegut com 'Ramon de les olives', al qual 'adopta' com a fill i creu que és la reencarnació de Pau. Té un negoci al mercat i refà la seva vida amb Santiago, el cap de seguretat del mercat, al qual ajuda a reconciliar-se amb la seva filla transsexual, Iris.

Carme Fortuny segueix en actiu i continua fent teatre. Una passió per la interpretació que manté, igual que la qualitat.

| Teatre Barcelona

Enric Arredondo, el seu marit, ja mort

Per la seva banda, el paper d'Arredondo a Poble Nou també va ser força tèrbol. Era Ricard, un músic que tornava al barri després de molts anys. I no ho va fer amb bones intencions. Acostumat a l'estafa i a l'engany, venia fugint d'Alemanya.

| Telecinco

La seva principal 'habilitat' era conquerir dones per treure'ls diners. Ho va intentar amb la tieta Victòria (Lola Lizarán) i gairebé li surt bé. El seu final va ser tràgic i hi havia diversos sospitosos de la seva mort. Andreu (Alfred Luchetti) va arribar a ser jutjat però finalment es va descobrir que el veritable assassí va ser un antic enemic alemany al qual devia diners.