Donald Trump sentencia: El príncep Harry i Meghan Markle en xoc

Des dels verds turons escoceses, l'inesperat va succeir. Durant una recepció al seu camp de golf, Donald Trump va compartir elogis cap a Carles III i Camilla. Però una frase gairebé accidental va encendre rumors: “Podria haver-hi persones que no fossin estupendes”.

Molts van interpretar que es referia directament al Príncep Harry i Meghan Markle. Aquesta subtil provocació ha generat un autèntic terratrèmol mediàtic al Regne Unit i als EUA, deixant els Sussex al centre de totes les mirades.

Què va passar a Escòcia?

Dilluns, Trump va rebre el primer ministre britànic, Keir Starmer, a Turnberry, Escòcia. La trobada oficial va incloure debats sobre Gaza, Ucraïna i aranzels, però la premsa es va centrar en el seu comentari sobre la reialesa. Amb to d'admiració, va dir que el Regne Unit era molt afortunat de tenir membres “realment estupends”, i va afegir de manera ambigua: “Podria haver-hi gent que no ho fos”. El públic ho va interpretar com una indirecta directa cap a Harry i Meghan.

Les xarxes socials van esclatar. Alguns usuaris a X van comentar: “M'encanta l'ombra que llença Trump a Harry i Meghan”, en sintonia amb la interpretació generalitzada en alguns mitjans com People o GB News New York Post.

Reaccions oficials

Aquest episodi no és aïllat. Trump ha criticat anteriorment Meghan, descrivint-la com a “terrible”, i insinuant que Harry està “controlat” per la seva esposa. Al febrer ja va dir: “No vull deportar Harry, el deixaré en pau. Ja té prou problemes amb la seva esposa”.

Harry, per la seva banda, ha evitat confrontacions directes, tot i que a la inauguració dels Jocs Invictus va criticar la “debilitat moral del món”, frase àmpliament interpretada com dirigida a l'expresident.

Fins ara, ni Harry ni Meghan han emès un comunicat oficial responent a aquesta darrera al·lusió pública. El seu silenci parla amb força. El duet segueix centrat en la seva tasca amb la Archewell Foundation, especialment en àmbits com la salut mental i el benestar digital. Aquests són temes que Harry va abordar el mes passat a la cimera Nexus Global Summit a Nova York.

Tensió entre Trump, Harry i Meghan

La tensió entre Trump i els Sussex s'ha anat acumulant des que van abandonar la reialesa el 2020. Resideixen a Califòrnia des de llavors i el seu estatus legal als EUA ha estat objecte d'escrutini als tribunals gràcies a demandes sobre el seu visat, on s'ha qüestionat la transparència sobre el seu historial d'ús de drogues, admès al llibre Spare.

Per la seva banda, Trump manté una relació més favorable amb la monarquia tradicional. El mandatari nord-americà ha elogiat obertament el rei Carles III i Camilla, cosa que contrasta amb el seu escepticisme cap a Harry i Meghan. La seva admiració per l'estructura reial britànica contrasta amb la seva persistent manca de discreció sobre els Sussex.