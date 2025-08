La inesperada confessió del xofer del príncep Harry i Meghan Markle: 'Va ser una...'

El príncep Harry i Meghan Markle tornen a estar al centre del focus mediàtic després d’un episodi tens a Nova York. Aquesta vegada, no ha estat el seu portaveu ni un comunicat oficial el que ha generat titulars. Ha estat el testimoni del xofer que va viure amb ells l’angoixant situació.

"Va ser una bogeria", va confessar el conductor sobre la persecució en cotxe que van patir els ducs de Sussex fa tot just uns dies. El que semblava ser un simple trasllat es va convertir en una experiència límit que, ara, ha sortit a la llum amb nous detalls. Què va passar realment en aquell trajecte per la Gran Poma?

El xofer explica el que va viure en la persecució al príncep Harry i Meghan Markle

Dimarts a la nit, el príncep Harry i Meghan Markle van viure una experiència que podia haver tingut un desenllaç tràgic. La parella va ser assetjada per diversos vehicles en una "persecució en cotxe gairebé catastròfica" pels carrers de Nova York.

Els fets van passar després d’un esdeveniment benèfic en què la Meghan va ser reconeguda per la seva tasca humanitària. En abandonar la cerimònia, els ducs van ser seguits durant més de dues hores per paparazzis en motos i cotxes. La situació va generar moments de gran perill. No només per a ells, sinó també per a altres conductors i vianants que van coincidir en el recorregut.

Però el moment més revelador d’aquesta història ha arribat ara de la mà del xofer que va conduir la parella aquella nit. Carlos, així es va identificar davant dels mitjans, va relatar amb emoció i detall el que va experimentar al volant durant aquella persecució.

"Va ser una bogeria, hi havia cotxes i motos per tot arreu intentant acostar-se a ells. Jo només intentava conduir amb cura i seguir les indicacions que em donaven", va confessar. Les seves paraules aporten una visió directa i humana de la tensió viscuda, més enllà de les declaracions oficials.

Carlos va explicar que inicialment no sabia a qui transportava. Segons va relatar, va recollir la parella a l’hotel on s’allotjaven i els va portar a llocs com l’edifici de les Nacions Unides o el Memorial de l’11-S. Va ser només quan els paparazzis van començar a aparèixer que va comprendre la magnitud del viatge que estava fent.

Un trajecte ple d’humanitat i un gest que va sorprendre el conductor

El xofer va assegurar que Harry i Meghan es van mostrar amables, propers i humans: "Em van dir que els agradava molt Nova York i que volien conèixer la vida real de la gent. Em van preguntar per la meva família, la meva feina, els meus somnis. Van ser molt humils i senzills", va recordar.

Aquesta trobada va deixar empremta en ell, que fins i tot va ser convidat a prendre un cafè pels ducs en acabar el recorregut. "Es nota que s’estimen molt. Espero que trobin la pau i la felicitat que busquen", va afegir sobre l’actitud que van mostrar.

L’episodi reviu l’ombra de Lady Di i l’assetjament mediàtic

L’experiència viscuda a Nova York ha tornat a posar sobre la taula un record dolorós per al príncep Harry. Es tracta de la mort de la seva mare, la princesa Diana, després de ser perseguida per la premsa a París.

La comparació resulta inevitable. Al llarg dels anys, els ducs de Sussex han estat emfàtics en la seva denúncia sobre l’assetjament dels mitjans. De fet, han arribat fins i tot a emprendre accions legals per invasions a la seva intimitat i recopilació il·lícita d’informació.

Aquest nou incident reforça la seva narrativa: la seguretat de la seva família està en amenaça constant. La nit en qüestió no només va ser perillosa, sinó emocionalment carregada per a Harry, que veu repetir-se un patró que ha marcat la seva vida des de l’adolescència.

Aquesta confessió del xofer de Harry i Meghan Markle revela una escena caòtica viscuda als carrers de Nova York. El seu testimoni sincer aporta humanitat a una història que ha tornat a recordar els perills de l’assetjament mediàtic. Mentrestant, el príncep Harry i Meghan continuen lluitant per trobar un lloc segur on construir el seu futur lluny del soroll constant.